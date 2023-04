La Confraria 15+1 celebrarà una segona processó aquest divendres, que començarà a les 20.30 hores al carrer del Molí i també celebrarà dues processons més tant el dissabte, 8 d'abril, com el diumenge, amb un recorregut diferent del del dia anterior. | @EP

L'Hospitalet de Llobregat acull aquest Divendres Sant la tradicional processó de la Confraria 15+1 , que se celebra a la ciutat des de fa més de quatre dècades.

La desfilada ha començat cap a les 8.30 hores a la plaça de la Bòbila amb l'assistència de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i es preveu que recorri diversos carrers i places de la ciutat fins a les 14.45 hores.

La processó, encapçalada per una figura de la Mare de Déu carregada sobre les espatlles d'una vintena de confrares, ha fet els primers passos per l' avinguda de Severo Ochoa davant l'expectació de molts veïns i visitants.

El recorregut, amb diverses parades, segueix per l'avinguda d'Isabel la Catòlica, la plaça d'Eivissa, l'avinguda del Masnou, el carrer del Pedraforca i l'avinguda de Miraflors fins a arribar a la plaça de la Mare de Déu del Pilar.

Després avança per l'avinguda de Josep Molins, la plaça de la Mare de Déu del Pilar, l'avinguda de Miraflors i el carrer d'Amadeu Vives, seguint pel carrer de Belchite, la plaça de l'Alzina i l'avinguda del Bosc per tornar per l'avinguda de Severo Ochoa a la plaça de la Bòbila.

MÉS PROCESSIONS FINS AL DIUMENGE



La Confraria 15+1 de l'Hospitalet celebrarà una segona processó aquest divendres, que començarà a les 20.30 hores al carrer del Molí i recorrerà diversos carrers i places de la ciutat fins a mitjanit.

També celebrarà dues processons més tant el dissabte , 8 d'abril, com el diumenge , amb un recorregut diferent del del dia anterior.