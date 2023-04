Fotografia de la fira Adanced Factories @EP

De dimarts a dijous, arriba al recinte Gran Via de Fira de Barcelona , a l'Hospitalet de Llobregat, la setena edició d'Advanced Factories ia la primera edició d' Advanced Machine Tools (AMT) , a la recerca de les darreres solucions per millorar la productivitat i eficiència de les fàbriques. Es preveu un impacte de 74 milions per a Barcelona i que hi assisteixin més de 30.000 professionals.

La fira anual Advanced Factories se celebra ara simultàniament amb l' AMT , nou esdeveniment biennal d'innovació per al sector de la màquina-eina, informa l'organització aquest dilluns en un comunicat.

El director d'Advanced Factories i AMT, Albert Planas, ha destacat que Advanced Factories "és ja la fira d'automatització i robòtica industrial més gran del sud d'Europa".

Pel que fa a AMT, ha dit que neix per "els professionals de la península ibèrica vinculats al sector del metall que busquen màquines-eina avançades i intel·ligents de gran precisió" , i també tenint en compte la importància històrica de Catalunya per a la metal·lúrgia, juntament a Llevant, Aragó i Euskadi.

537 SIGNATURES EXPOSITORES I 382 PONENTS



Advanced Factories i AMT sumen 35.000 metres quadrats de zona expositiva 537 firmes que mostraran novetats en automatització industrial, robòtica, fabricació additiva, IA, bessó digital, analítica de dades, ciberseguretat, sistemes integrats de producció, maquinària de tall, arrencada, deformació , perforació, fresat, estampació, premsa i poliment, entre d'altres.

També es compartiran casos d'èxit d'aplicació d'aquestes tecnologies a les fàbriques: l'Industry 4.0 Congress i el Metall Industry Congress reuniran 382 experts que abordaran l'automatització, la robòtica, l'IA, la realitat virtual, la visió artificial i el digital twin.

El director de l'Industry 4.0 Congress i del Metall Industry Congress, Òscar Íñigo, ha explicat que el congrés aborda aquest any com l'ús de totes aquestes eines és "clau per millorar l'eficiència de les plantes industrials".