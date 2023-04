Fachada del Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, @ep

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat destinar 2,5 milions d’euros —procedents del romanent de tresoreria de l’exercici 2022— a climatitzar les 36 escoles d’infantil i primària públiques de L’Hospitalet, amb l’objectiu de dotar de sistemes de refrigeració els menjadors, com a espais comuns i de convivència, i de generar zones d’ombra als patis i espais de lleure per mitjà de tendals, que s’instal·laran a 16 centres de la ciutat.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es va comprometre a començar a instal·lar aire condicionat en algunes aules i altres espais d’escoles i instituts a finals del curs 2022-2023 per combatre els efectes de les onades de calor. Fa unes setmanes, però, el Departament va comunicar que actuaria només als instituts i instituts escola, i que havien de ser els ajuntaments —malgrat que no són la institució competent— els que assumissin la millora de la situació a les escoles. És per això que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha decidit actuar per resoldre-hi el problema de les altes temperatures arran del canvi climàtic.

L’Ajuntament ha parlat amb el Gremi d’Instal·ladors per agilitzar el condicionament d’aquests centres educatius abans que acabi aquest curs.

Desplegament del servei de bicicleta compartida AMBici

També s’ha aprovat —amb el vot favorable de tots els grups municipal a excepció del PP, que s’ha abstingut— el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de L’Hospitalet per a la implantació i la gestió del servei de bicicleta compartida metropolitana (AMBici) al terme municipal de L’Hospitalet.



Aquest servei de bicicleta pública, un cop desplegat, disposarà de 341 bicicletes elèctriques, distribuïdes entre 31 estacions —amb una mitjana de 20 ancoratges per estació. La instal·lació de les estacions començarà aquest estiu i no es posarà en marxa el servei fins que el desplegament sigui complet.



L’Ajuntament de L’Hospitalet aportarà a l’AMB —titular del servei que gestiona TMB— en concepte de cofinançament un total d’1.397.654 euros en quatre anys.

Les ubicacions de les estacions seran a l’entorn dels punts següents: RENFE-Metro Rambla Just Oliveres, Ajuntament, FGC-Metro Av. Carrilet, centre comercial La Farga, FGC - Sant Josep, Poliesportiu Municipal Bellvitge Sergio Manzano, Metro Hospital de Bellvitge, Metro Provençana, Metro Bellvitge, FGC Gornal, Metro Can Tries–Gornal, FGC Ildelfons Cerdà–Granvia 2, Metro Europa–Fira, Ciutat de la Justícia–Carrilet, Metro Ciutat de la Justícia, plaça de l’UNICEF, carrer de la Riera Blanca sud, Metro Santa Eulàlia, Metro Torrassa, plaça Espanyola, plaça de Guernica, Metro Collblanc, CAP Collblanc, parc dels Ocellets, Metro Florida, Mercat de la Florida, avinguda del Masnou, Metro Pubilla Cases, plaça de la Bòbila, Metro Can Serra i Metro Can Boixeres.



El Pla d’actuació municipal 2020–2023 estableix com un dels seus objectius dins de la mobilitat sostenible i segura ampliar les zones d’estacionament especials per a serveis de vehicles compartits, així com augmentar la participació de la bicicleta en el repartiment modal de la ciutat. També aposta per aquest mitjà de transport eficient i sostenible en el seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Implantació de la 3a fase de les zones AIRE



El Ple també ha donat llum verda a la 3a fase d’implantació de les àrees integrals de regulació de l’estacionament (AIRE), que amplia i completa el servei d’estacionament regulat amb control horari definit als barris de Collblanc, la Torrassa i Santa Eulàlia est (fase I) i Pubilla Cases i Sanfeliu (fase II). El PP ha votat en contra.

Amb aquesta iniciativa, cofinançada amb els fons europeus Next Generation, s’ordenen les places d’aparcament a la via pública segons l’ús al qual estan destinades: per a residents (zona verda), de rotació (zona blava) i de càrrega i descàrrega (zona groga).

Amb aquesta 3a fase, L’Hospitalet passarà de 6.549 places d’estacionament regulat a 10.480, distribuïdes de la manera següent: 7.856 places per a residents (zona verda), 1.232 places de rotació (zona blava) i 1.392 places de càrrega i descàrrega (zona groga).

Així, es completarà la regulació de l’estacionament a Sanfeliu, a l’entorn del Poliesportiu Municipal de Sanfeliu; a Santa Eulàlia, als carrers de la Fortuna, de Juan Ramon Jiménez, de Ferrer i Guàrdia, de Jerusalem, d’Herrero, de Narcís Monturiol, d’Amadeu Torner, de l’Aprestadora, plaça d’Europa i vial interior i avingudes de Vilanova i del Carrilet, i a Pubilla Cases, a l’avinguda de Manuel Azaña i a l’entorn del poliesportiu L’Hospitalet Nord. I es crearan i completaran les zones AIRE als barris del Centre, Sant Josep, la Florida i les Planes.



L’acord també defineix els límits temporals de funcionament d’aquestes zones. Així, en cap cas tindrà efectes els dies festius. La zona verda funcionarà tots els mesos de l’any, a excepció de l’agost, de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores. La zona blava funcionarà tots els mesos de l’any, a excepció de l’agost, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Als barris del Centre, Sant Josep, Collblanc-la Torrassa, Santa Eulàlia, la Florida, les Planes i Pubilla Cases, també funcionarà el dissabte de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores. I la zona groga, de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores, i el dissabte, de 8 a 14 hores.

La zona verda d’estacionament, que és gratuïta per als residents i amb condicions especials per a familiars, comerciants i entitats, facilita l’aparcament al veïnat. A més, redueix el temps per trobar aparcament a l’espai públic per la disminució de la presència de cotxes de fora del barri o d’altres ciutats; millora la mobilitat i la qualitat de l’aire; redueix l’accidentalitat; incrementa la percepció de seguretat i ordena l’espai públic.

Suport a la Comissió Permanent de Patrimoni Cultural de la ciutat



A l’apartat de mocions s’ha aprovat per unanimitat el text presentat per PSC i ERC, amb l’adhesió de Cs, LHECP-ECG i PP, que reconeix els treballs realitzats per la Comissió Permanent de Patrimoni Cultural de L’Hospitalet, en garanteix la continuïtat i en promou la incorporació dins del Consell de Ciutat.

Aquesta Comissió es va constituir el 16 de març de 2022, com a resultat d’un procés de diàleg entre l’Ajuntament i persones i entitats de l’àmbit del patrimoni de la ciutat. Presidida pel tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, en formen part tècnics municipals de Cultura, Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i de l’ADU; representants dels diferents partits polítics amb representació a l’Ajuntament, i una nodrida representació d’entitats i col·lectius vinculats a la defensa del patrimoni de la ciutat.



El text de la moció diu que L’Hospitalet disposa d’un important patrimoni que s’ha format al llarg del temps, que cal conservar i transmetre a les generacions futures en les millors condicions possibles. El concepte de patrimoni fa referència al conjunt de béns que formen part de la cultura, la tradició i la memòria de la ciutat.

En aquesta línia, la Comissió Permanent de Patrimoni Cultural està treballant en la reformulació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic (PEPPA) —aprovat l’any 2001— en un nou pla especial de protecció del patrimoni cultural que incorpori al patrimoni arquitectònic, l’arqueològic i paleontològic, l’artístic, el natural i l’immaterial.



La redacció del nou inventari que ha de servir de base per a la posterior redacció d’un pla especial de protecció del patrimoni cultural completarà el Mapa de Patrimoni que va fer l’Ajuntament de L’Hospitalet en conveni amb la Diputació de Barcelona entre els anys 2017 i 2018.



Des de la seva constitució, la Comissió ha establert els criteris d’elaboració del nou inventari i ha proposat una relació d’elements que cal incorporar-hi; ha aprovat una línia de subvencions per a obres a edificacions catalogades al PEPPA, i ha establert una definició de les tasques necessàries per desenvolupar la nova redacció del Pla especial de protecció del patrimoni cultural i una proposta inicial de cronograma d’actuacions que han de permetre l’aprovació del nou pla d’acord amb les tramitacions i terminis que marca la normativa vigent.

A continuació, el Ple ha donat suport a la moció presentada per PSC i LHECP-ECG, amb l’adhesió d’ERC, a instància de la UGT, amb motiu de la celebració de l’1 de maig, Dia Internacional del Treball. El text defensa garantir un treball digne per a tots i totes, així com un model de relacions laborals al servei d’una societat més justa i democràtica. Amb l’abstenció de Cs i PP.

En aquest sentit, a l’apartat de participació ciutadana, han pres la paraula Liliana Reyes Hernández, coordinadora de CCOO L’Hospitalet, i Nicolàs Cortés, secretari general de la UGT L’Hospitalet.



Altres mocions

Pel que fa a les mocions individuals, a iniciativa de LHECP-ECG, ha tingut el suport de tot el Ple el text en defensa d’una atenció primària de qualitat que reverteixi en una millor salut de la població.

Finalment, el Ple també ha donat el vistiplau a la iniciativa presentada pel PP i que demana al Govern municipal col·laborar amb els titulars de quioscos de la ciutat en la rehabilitació i el manteniment d’aquests espais comercials.