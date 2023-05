Una panoràmica de l?Hospitalet de Llobregat. Foto: Wikipedia

El 73% dels veïns de l'Hospitalet de Llobregat es mostra satisfet amb els serveis públics municipals , una xifra que està un 1 % per sota de la mitjana nacional , però que també representa una pujada de 9 punts percentuals respecte a l'anterior baròmetre de 2022, dacord amb els resultats del V Baròmetre de satisfacció dels serveis urbans, realitzat per lObservatori de Serveis Urbans (OSUR).

Tots els serveis aproven i milloren les xifres de satisfacció, si es compara amb les dades del mateix baròmetre el 2022. El servei millor valorat és el subministrament d'aigua amb un 85% de satisfets, segueix la cura de parcs i jardins, ben valorat en general a l'Hospitalet, amb el 70% dels usuaris satisfets. El transport també arriba al 70% de satisfacció, mentre que la neteja viària segueix la seva escalada i passa del 54% al 65% d'aprovació, mateixa nota que l'aconseguida per la recollida d'escombraries que es recupera de la caiguda de l'any passat.

Els resultats del Baròmetre de 2023 posicionen la ciutat, a la posició 17 a la comparativa de les 30 ciutats més poblades d'Espanya.

En una anàlisi detallada, el servei més ben valorat és el subministrament d'aigua amb un 85% de satisfacció, xifra que millora un 6% respecte a l'anterior Baròmetre i es verifica com el millor registre històric. Els aspectes més ben valorats són la gestió operativa (pressió, continuïtat del servei, funcionament del comptador, etc.), amb un 86% d'opinions favorables, i la qualitat de l'aigua amb un 76% de satisfacció.

La cura de parcs i jardins i la conservació d'espais públics i equipaments esportius segueix la seva escalada fins al 70% de satisfets, cosa que li atorga la segona posició, amb tots els ítems molt equilibrats 72/65.

La mateixa qualificació mereix per als ciutadans el transport públic , també amb el 70% d'hospitalencs satisfets, recuperant així les dades de l'any 2019. El pitjor considerat és novament la fluïdesa del trànsit, encara que en millora la percepció fins al 44% de satisfacció, i resultant compensat en l'opinió general pel bon funcionament del transport públic.

La neteja viària puja des del 54% fins al 65% de satisfacció, assolint la mitjana nacional, en un servei tradicionalment mal considerat a moltes ciutats. A més, el nombre d'insatisfets (22%) també està per sota de la mitjana nacional. L'aspecte més ben valorat continua sent la neteja dels mateixos carrers dels entrevistats. Com passa a totes les ciutats analitzades, la neteja dels excrements de mascotes és l'ítem amb menys satisfets amb un 38% i amb més insatisfets el 41%.

La recollida d'escombraries es recupera i també és aprovada pel 65% dels enquestats. El que valoren millor els ciutadans de l'Hospitalet d'aquest servei és la freqüència del servei amb un 70% de satisfets i només un 11% d'insatisfets. Els altres ítems se situen a 60/65, amb un aprovat folgat.

Lorenzo Dávila, director general d'OSUR, apunta que "Els ciutadans de l'Hospitalet se senten cada cop millor amb l'aspecte físic de la seva ciutat, gràcies a les millores en la cura de l'espai públic i la neteja, cosa que sens dubte genera orgull de pertinença. I sembla que l'eficàcia del transport públic, a diferència de Barcelona, venç el pessimisme de la congestió. A més el servei de subministrament d'aigua té la màxima confiança dels veïns, en aquests temps d'escassetat, amb una qualificació extraordinària" .