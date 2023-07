Fotografia de l'acte de presentació de campanya @Catalunyapress

El PSC de l'Hospitalet de Llobregat ha arrencat la campanya de cara a les eleccions municipals del proper 23 de juliol. Els socialistes defensen les polítiques de Pedro Sánchez i carreguen durament contra el PP per pactar en ajuntaments i comunitats autònomes amb VOX .

Els socialistes argumenten que "ja s'estan veient les primeres conseqüències dels pactes de PP amb vox" , amb missatges i polítiques racistes, masclistes i negacionistes a les institucions i censura.

El PSC insisteix que Pedro Sánchez ha "demostrat que hi ha una altra manera de fer política", amb mesures on "ningú es quedi enrere, de creixement econòmic sostenible amb el ciutadà al centre de les polítiques i allunyant-se de les solucions adoptades en la crisi financera ". Els d'Hospitals diuen que “gràcies a això Espanya és el país que creix més a la UE.

Fotografia de l'acte d'inici de la campanya @Catalunyapress

El partit de Pedro Sánchez també fa autocrítica i diu que “cal acabar amb la desigualtat, principalment a la bretxa de gènere”.

Hospitalet com una ciutat fonamental per a la victòria socialista

El partit municipal explica que s'esforçaran per explicar als veïns les propostes del PSOE i per què els han de votar. Per això agafen com a abanderat el soterrament de les vies del tren, una proposta de l?alcaldessa Núria Marín que ja disposa del projecte bàsic. Des del partit argumenten que el vot socialista és fer realitat aquest projecte que podria generar 120,00 m2 de zones verdes.

"El compromís de Pedro Sánchez és un fet, Feijóo el tornarà a ficar al calaix"