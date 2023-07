Cartel Berdache 2023 / L'Hospitalet de Llobregat

L’Hospitalet acull la quarta edició de Berdache [Gender Art Festival], que té lloc del 25 al 28 de juliol a tres espais de L’Hospitalet i Barcelona. El festival reflexiona sobre la identitat de gènere a través de les arts visuals i escèniques. Enguany, el Centre d’Art Tecla Sala i El Pumarejo seran els escenaris principals de la programació.

Durant quatre dies, Berdache es converteix en un espai de trobada per a artistes locals, nacionals i internacionals, i ofereix una programació diversa que convida a la reflexió i a l’exploració de noves perspectives. Amb el seu enfocament en les realitats “no normatives”, el festival dona visibilitat a artistes referents en la recerca i desenvolupament d’obres vinculades al gènere.

El festival, que compta amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet i del Districte Cultural de la ciutat, enguany ofereix onze propostes en diverses disciplines visuals i escèniques com les de Muxx Project, Manel de Aguas, Chica Acosta, Eyibra & Oldo Erréve, Tiyumii o Nnux.

En aquesta edició, el festival vertebra la seva programació a partir de la proposta de Muxx Project, un col·lectiu d’artistes que explora el gènere no binari a través del prisma de les muxes, una identitat de tercer gènere dels indígenes zapoteques de l’Istme d’Oaxaca (Mèxic). I ho faran amb representacions sobrenaturals i virtuals mitjançant avatars 3D hologràfics (28 de juliol).

Al voltant d’aquest col·lectiu giren la resta de propostes del festival amb una temàtica que vol parlar d’identitat de gènere a través de la realitat muxe, de postcolonialisme i de diversitat.

Pel que fa a les propostes performatives, l’artista cíborg Manel de Aguas presenta Passatge transespècie: explorant fora dels límits humans, un poema musical que explora l’enteniment de la identitat fora del constructe humà al llarg d’un viatge pels diferents climes del planeta a temps real (26 de juliol). Eyibra & Oldo Erréve Veles/Тіні (ànimes dels ancestres en lituà i ucraïnès) és una instal·lació multimèdia i una actuació contemporània immersiva que explora la identitat queer a Ucraïna i Lituània des de l’època pagana fins al present. Combina tecnologies de vídeo 3D amb antigues cançons rituals, música electrònica experimental, moviment i techno queer (26 de juliol).

En la vessant musical, trobem propostes com les de Chica Acosta, DJ colombiana caracteritzada per desplegar un rang ampli de sons, des de tambors primigenis i ritmes tropicals desconstruïts, fins al costat més fosc del house (28 de juliol). Per la seva banda, Tiyumii, DJ iartista audiovisual veneçolana, mostra un repertori amb ritmes llatins com funk brasileiro, dembow i reggaeton fins a trobar-se amb els sons de l’electrònica experimental i música club desconstruïda (28 de juliol).

Completa la proposta musical del festival, Nnux, el projecte de la compositora, productora i teclista mexicana Ana López Reyes. La seva música es basa en el procés digital de samplers de veus, instruments acústics, beats electrònics i sintetitzadors (26 de juliol).

Berdache, a més, compta en la seva programació amb conferències i altres propostes. Els espectacles que tinguin lloc al Centre d’Art Tecla Sala són de caràcter gratuït, i en alguns casos requereixen inscripció prèvia.