Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha posat en marxa el Centre d’Operacions de Ciberseguretat, que permetrà millorar la protecció de la institució de ciberatacs, reforçant-ne la capacitat de prevenció i detecció, i tenir capacitat de reacció i recuperació en cas que es produeixin.

Els objectius generals del projecte han cercat evolucionar la gestió i l’arquitectura actual de la ciberseguretat, reduir la bretxa digital en la cerca de la confiança vers el ciutadà, implantar eines de prevenció de malware (programari maliciós), adequar els sistemes d’informació municipal de l’Ajuntament a l’Esquema Nacional de Seguretat i desenvolupar els serveis de monitoratge i resposta davant els possibles incidents de seguretat.

Aquests objectius es concreten, entre d’altres, en la renovació de la infraestructura de firewalls a la xarxa municipal, la renovació i l’ampliació de les eines antimalware de nova generació, l’actualització de la plataforma de virtualització de servidors i la integració amb la Xarxa Nacional de Centres d’Operacions de Seguretat, entre d’altres.

El projecte s’ha d’executar en sis fases, en un marc temporal de tres anys, iniciades l’any 2020, i ha suposat una inversió final de quasi 427.000 euros, i ha comptat amb el suport econòmic dels fons Next Generation.

La convocatòria del 2021 del Ministeri de Política Territorial d’ajudes procedents dels fons europeus Next Generation va seleccionar diferents projectes presentats per L’Hospitalet per a la transformació digital i modernització de l’Administració local, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència espanyol. A part de la creació del Centre d’Operacions de Ciberseguretat, altres projectes que s’han desenvolupat són l’aplicació de serveis de l’Ajuntament, Connecta L’H, la implantació de quadres de comandament i la creació del lloc de treball intel·ligent.

Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat dels serveis públics digitals a ciutadania i empreses, la reducció de la bretxa digital, la millora de l’eficiència i l’eficàcia dels empleats públics, la reutilització de serveis i solucions digitals i la utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té en marxa nombroses actuacions per millorar la digitalització del municipi a través del programa L’Hospitalet 6.0, una estratègia que vol transformar digitalment la ciutat sense deixar ningú enrere, i que es beneficia del finançament de fons europeus.