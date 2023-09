Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Un total de 29.542 alumnes de 3 a 16 anys -segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO)- comencen aquesta setmana el curs 2023-2024 a L’Hospitalet.

L’alcaldessa, Núria Marín, i el regidor de Serveis a les Persones, David Quirós, van visitar dimecres l’Escola Lola Anglada coincidint amb l’inici del curs escolar 2023-2024. Aquest curs hi ha 19.740 alumnes de segon cicle d’educació infantil i d’educació primària (3-12 anys).

D’aquests, 5.937 fan educació infantil, dels quals 1.861 comencen etapa a I3. D’aquests alumnes que tenen el seu primer contacte amb l’escola, 1.106 ho fan en centres públics, i 755, en centres concertats. Aquest curs hi ha 3 grups més d’I3 a les escoles Folch i Torres, Ramon y Cajal i Joaquim Ruyra, i un de menys a l’escola Josep Janés.

La ràtio d’I3 se situa en 20 alumnes a la zona B (Bellvitge i Gornal) i a la zona C (el Centre, Sant Josep i Sanfeliu), i en 22 a les zones A (Santa Eulàlia), D (Pubilla Cases i Can Serra), E1 (Collblanc i la Torrassa) i E2 (la Florida i les Planes).

Pel que fa a l’educació primària (1r-6è), aquest curs hi ha 13.803 alumnes, dels quals 8.365 en centres públics i 5.438 en centres concertats. Aquest curs no hi ha hagut cap variació del nombre de grups.

A L’Hospitalet, avui comencen l’ESO (12-16 anys) 9.802 alumnes (5.530 als centres públics, i 4.272, als concertats), dels quals 2.315 s’incorporen al primer curs. D’aquests, 1.262 cursen els estudis en centres públics, i 1.053, en centres concertats.

Pel que fa a la matrícula viva —la demanda de places fora del període d’inscripció—, s’han rebut 876 sol·licituds fins al 31 d’agost: 539 per a segon cicle d’infantil i primària i 337 per a l’ESO. Al desembre passat, un cop començat el curs, es van haver d’obrir 5 nous grups d’infantil i primària per donar resposta a la matrícula viva.

D’altra banda, L’Hospitalet disposa de dues unitats d’escolarització compartida: una a Bellvitge, gestionada pel centre Esclat, en conveni amb l’Ajuntament, i l’altra a la Florida, a càrrec d’AEMA. Es tracta d’unitats que tenen com a objectiu garantir l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació a l’escola i amb risc d’abandonament escolar prematur o fracàs escolar. Ofereix la possibilitat de cursar l’ESO en un grup reduït, amb adaptacions curriculars individualitzades.

NOVETATS PRINCIPALS

Aquest curs, l’alumnat d’infantil de l’Escola Maria Miret, que va passar el curs passat en un dels edificis de l’antiga Acadèmia Cultura, comença el curs als mòduls que aquest estiu el Departament d’Educació ha instal·lat al solar cedit per l’Ajuntament al carrer de Goya.

D’altra banda, l’Institut Escola Puig i Gairalt completa tota la línia d’ESO amb l’arribada a quart curs dels dos grups de la primera promoció de secundària del centre.

OBRES DE MILLORA

D’altra banda, durant l’estiu, l’Ajuntament ha realitzat obres de millora en diferents centres educatius de la ciutat que han inclòs, entre altres, reparacions de façanes, pintura de parets, renovació de paviments, etc.

L’actuació més destacada ha estat l’ampliació del pati de l’Escola Joan Maragall, al carrer de Sant Josep, que suma als 1.117 m2 que tenia fins ara un solar de 186 m2 cedit arran de les obres d’urbanització del carrer de Galvani, a la banda nord d’aquest centre educatiu del barri de Sant Josep.

La zona ampliada té paviment de sauló i compta amb un sorral de 6x6 metres amb joc infantil. També és prevista la plantació d’arbres en aquest espai, que es farà quan acabi l’estat de sequera. El projecte de millora del pati també ha afectat la pista esportiva, amb la regularització de la seva forma; l’ampliació del paviment de formigó, i el repintat de les línies de la superfície de joc.

També s’han fet treballs per millorar l’accessibilitat del pati i la xarxa de sanejament, amb la col·locació d’un nou embornal, i s’ha reforçat l’enllumenat per mitjà de la instal·lació d’una nova columna amb lluminària led. Les obres han tingut un cost de 46.000 euros.

L’Escola Joan Maragall també ha vist millorar recentment el seu entorn amb la pacificació del trànsit al carrer de la Muntanya, un dels laterals del centre educatiu, que ha esdevingut de plataforma única i s’hi han ampliat les voreres.

CENTRES EDUCATIUS DE L'HOSPITALET

L’Hospitalet compta amb 31 centres públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària; 14 instituts públics; 4 instituts escola; 2 instituts públics que ofereixen només cicles de formació professional; 24 escoles concertades d’educació infantil, primària i ESO; 2 escoles concertades d’educació postobligatòria, i 2 centres d’educació especial.