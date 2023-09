Cartell cedit per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Can Trinxet acollirà l’exposició “Vitralls Bonet,1923-2023. Cent anys al servei de la llum” amb motiu del centenari de l’empresa establerta a L’Hospitalet. Del 13 de setembre al 25 d’octubre s’hi exposarà una col·lecció d’objectes seleccionats de la història del taller.

La inauguració tindrà lloc dimecres, 13 de setembre, a les 18 hores, i serà conduïda per Òscar Dalmau. A l’acte hi assistiran l’alcaldessa, Núria Marín, i el regidor de l’Àrea de Serveis a les Persones, David Quirós.

Aquesta exposició pretén ser un homenatge a tots els artesans i artistes que hi han treballat i un motiu per fer protagonistes els vitralls. La selecció d'objectes, que supera el centenar, mostra projectes i vitralls que han estat restaurats per a l'exposició, inclòs un documental recuperat de l’any 1965 de l'antic taller del barri de Gràcia de Barcelona.

L'exposició conté les obres clau de la trajectòria del taller, la majoria inèdites, com els dibuixos de l'artista noucentista Darius Vilàs per a la cripta de la Sagrada Família l’any 1930. També es podran veure altres projectes com cartons i vitralls de la reconstrucció de temples devastats després de la guerra civil o les col·laboracions amb artistes com Ramon Rogent, Francesc Fornells-Pla, Joan Vila-Grau, Domènech Fita i Molat o Llucià Navarro.

Més enllà de veure les obres més rellevants, també s’hi trobaran materials, mètodes constructius, anècdotes i vitralls acabats d'artistes que descriuen l'evolució del darrer segle de les arts decoratives.

En el marc de l’exposició, el dia 5 d’octubre, es durà a terme la conferència “Vitralls Bonet 1923-2023. Cent anys al servei de la llum: noucentisme, postguerra i avantguardes”, a la sala d’actes del Centre d’Art Tecla Sala. Hi participaran Aleix Catassús, historiador de l’art i especialista en noucentisme i modernisme; Bernat Puigdollers, historiador de l’art i director d’art de la Fundació Vila-Casas, i la Dra. Núria Gil, especialista en el taller de vitralls Rigalt i Granel i membre de Corpus Vitrearum Medii Aevi Catalunya.

Vitralls Bonet ha fabricat vitralls per tot el món: des de L'Hospitalet fins al Japó, des de petites esglésies fins a catedrals, i també n’ha restaurat de tot tipus, des de vitralls domèstics fins als vitralls gòtics de la Catedral de Barcelona. No obstant això, l'obra que ha consolidat la seva projecció internacional és la construcció dels vitralls de Joan Vila-Grau per a la Sagrada Família.

L’any 2017 l'empresa va traslladar-se a la seva seu actual, al carrer de Coromines, 17, on s’integra en el Districte Cultural de la ciutat i en la xarxa de proveïdor locals.

L’exposició es podrà visitar, de dimarts a divendres, de 16 a 20 hores; els dissabtes, d'11 a 14 hores i de 16 a 20 hores, i els diumenges, d'11 a 14 hores.