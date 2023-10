La consellera d’Educació, Anna Simó, fa avui una visita institucional a L’Hospitalet, la primera des que va assumir el càrrec, i ha estat rebuda a la casa consistorial per l’alcaldessa, Núria Marín. Un cop allà, han mantingut una reunió de treball, acompanyades del regidor de Serveis a les Persones, David Quirós, i de la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Barcelonès, Sílvia Ortiz.

Núria Marín con Anna Simó @LHospitalet

Durant la visita a l’Ajuntament, la consellera ha saludat els portaveus dels grups municipals i ha signat en el llibre d’honor.

A continuació, la consellera i l’alcaldessa s’han traslladat al Servei Educatiu de L’Hospitalet i han visitat l’Institut Pedraforca i l’Escola Menéndez Pidal.

Signatura del conveni de l’Escola Paco Candel

Durant la visita, la consellera i l’alcaldessa han realitzat la signatura protocol·lària del conveni per construir el nou edifici de l’Escola Paco Candel, després que la Generalitat autoritzés el juliol passat al Departament d’Educació destinar prop de 8,2 milions d’euros al projecte.

Núria Marín ha explicat que “aquesta és una escola referent per al barri de Santa Eulàlia, que porta gairebé 13 anys en mòduls prefabricats. A partir de la signatura del conveni comença tot el procés per a la construcció de l’edifici. Ha estat un projecte molt consensuat amb les famílies, la direcció, el professorat, l’Ajuntament i el Departament d’Educació. Hem fet un model únic del qual ens sentim molt orgullosos”.

El conveni estableix les condicions de col·laboració entre ambdues administracions. Entre d’altres, l’Ajuntament adjudicarà les obres i tindrà la propietat de l’edifici. Quan estigui acabat, cedirà el seu ús a la Generalitat per a l’activitat escolar. El pressupost de l’obra és de 8.760.348,30 euros, dels quals, el Departament d’Educació aportarà 8.182.951,17 euros. L’Ajuntament es farà càrrec de 577.397,23 euros.



Aquest centre es troba ubicat provisionalment en mòduls prefabricats des del 2011, i la solució definitiva per als espais és una reivindicació de la comunitat educativa.

El projecte de construcció de la nova Escola Paco Candel, impulsada per l’Ajuntament, és fruit d’un procés de selecció que ha comptat, per primera vegada, amb la participació d’un jurat format per arquitectes designats per l’Associació de Famílies d’Alumnes del centre, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Un nou model de col·laboració entre l’Ajuntament i la conselleria



Durant la reunió de treball, l’alcaldessa i la consellera han exposat que han parlat de la necessitat d’abordar la reforma integral de les escoles del Pla d’urgència, la construcció de noves escoles al nord de la ciutat, per donar solució a la matrícula viva que es registra a L’Hospitalet, el calendari de l’execució de les obres de reforma de l’Escola Milagros Consarnau, la millora de l’educació especial a la ciutat, per tal que cap infant s’hagi de desplaçar fora per tenir plaça, les mesures que s’han d’aplicar per disminuir les taxes d’abandonament escolar prematur i, en matèria de salut mental, els protocols que s’han d’establir per abordar la prevenció, la detecció precoç i la intervenció ràpida davant qualsevol alerta. Tant l’alcaldessa com la consellera han acordat treballar fins a final d’any en aquests temes pendents per determinar les prioritats i les accions que s’han d’emprendre.



Núria Marín i Anna Simó volen establir, per tant, un nou model de col·laboració i treball conjunt de les dues administracions. “Haurem de mirar de quina forma, la segona ciutat de Catalunya pot treballar en matèria educativa en col·laboració amb el Departament. S’exploraran, per tant, mecanismes diferents als que hem fet servir fins ara i a partir d’aquí veurem quines són les opcions que hi ha per posar-nos a treballar a partir del gener”, ha comentat l’alcaldessa.