Més de 2.000 persones van participar a la primera edició

El Centre Comercial La Farga organitza juntament amb entitats de la ciutat* 'L'Hospi Zombie Walk', una marxa zombie que en la primera edició va congregar més de 2.000 persones

L'Hospitalet de Llobregat, 13 d'octubre de 2023.- Els zombies es desperten de la seva letargia preparada per prendre el centre de l'Hospitalet de Llobregat a través de l'Hospi Zombie Walk, una marxa terrorífica organitzada pel Centre Comercial La Farga la tarda del 31 d'octubre amb motiu de Halloween. L'acció es farà amb la col·laboració de les entitats Folcat Diabòlic, Street Dance Area, Institut Salvador Seguí i l'Associació ALPI.

'L'Hospi Zombie Walk'' serà el colofó final a un mes d'esfereïdores i divertides activitats al CC La Farga, com xous per a petits, tallers infantils o el laboratori clandestí, instal·lat a la primera planta del centre comercial des del 13 de octubre. Al Laboratori els visitants descobriran l'origen de la invasió zombie que prendrà els carrers de la ciutat el dia 31. Les primeres 40 persones que s'atreveixin a entrar-hi, s'enduran de franc una entrada per a Cinesa Luxe del CC La Farga.

L'Hospi Zombie Walk: una tarda terrorífica a L'Hospitalet

El 31 d'octubre començarà una gran marxa de zombi que sortirà des de la Plaça de Lluís Companys a les 20:00 h. Hores abans serà possible caracteritzar-se per a l'ocasió als tallers de maquillatge gratuïts que el CC La Farga habilitarà al costat de l'Institut Salvador Seguí en aquesta cèntrica plaça de 16:00 a 20:00 h.

També serà possible acudir directament disfressat i acompanyar el grup de zombis que, a partir de les 20:00 h, recorreran els carrers de l'Hospitalet de Llobregat per acabar al Centre Comercial La Farga.

Una altra opció per als zombies més endarrerits és acudir directament al Centre Comercial La Farga on a partir de les 20:00 hi haurà activitats gratuïtes com una exhibició de ball, DJs i l'espectacle en viu Comedy Horror Nights.