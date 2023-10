Foto: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

La primera edició de Biblioteca Humana de L’Hospitalet tindrà lloc el matí del dissabte 4 de novembre a la Biblioteca de la Florida, que es convertirà en un espai segur on els lectors i lectores podran conversar amb els llibres humans en petits grups i escoltar experiències personals que els permetin ampliar horitzons i comprendre millor la diversitat humana.

L’esdeveniment s'estructura en tres franges de lectura, i els lectors i lectores s’hi poden inscriure a través d’un formulari (inscripció gratuïta), al web del projecte o directament al taulell de la Biblioteca la Florida.

Dins del catàleg de la primera Biblioteca Humana de L’Hospitalet, es podran trobar “lectures” relacionades amb la salut mental, la ideologia, l’estatus social, la identitat de gènere o les relacions familiars, entre d’altres.

La Biblioteca Humana de L’Hospitalet és una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, i coorganitzada per Biblioteques de L’Hospitalet (Biblioteca la Florida), Pla integral les Planes - Blocs Florida, Servei d’Acollida i Integració, Servei de Mediació Comunitària i Àrea d’Educació, Innovació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i per les entitats Escola de Vida les Planes- la Florida, l’Escola Joaquim Ruyra i Artticco.

En el projecte també hi ha participat activament una àmplia xarxa de persones voluntàries i col·laboradores d'associacions, institucions i entitats dels barris de les Planes i la Florida.

QUÈ ÉS LA BIBLIOTECA HUMANA?

La Biblioteca Humana és una iniciativa d’aprenentatge global, innovadora i pràctica basada a crear un marc segur per a converses personals que ajuden a desafiar els prejudicis, combatre la discriminació, prevenir conflictes i contribuir a una major cohesió humana, superant les diferències socials, religioses i ètniques. Es tracta d’un espai per al diàleg, on discutir temes tabú de manera oberta i sense condemna. Un lloc en què les persones que difícilment parlarien entre elles troben espai per a la conversa.

Cada edició de biblioteca humana presenta el seu propi catàleg de títols o “llibres humans”, persones que han patit discriminació o rebuig social a causa del seu estil de vida, del seu origen, de la seva religió o de les seves circumstàncies vitals, entre d’altres.

En un esdeveniment obert al públic, els llibres humans “es presten” a lectors i lectores, a qui es brinda l'oportunitat d'escoltar les seves històries, amb la finalitat de trencar barreres socials, desafiar estereotips i prejudicis, i contribuir a la construcció d'una societat més justa i inclusiva.

L’ORIGEN DE LA BIBLIOTECA HUMANA

La Biblioteca Humana (Menneskebiblioteket, en danès, i Human Library, en el context internacional) va ser creada a Copenhaguen la primavera de 2000 per Ronni i Dany Abergel, Asma Mouna i Christoffer Erichsen.

El primer esdeveniment va estar obert durant vuit hores al dia durant quatre dies seguits i va presentar més de cinquanta títols diferents. Més de mil lectors van aprofitar l'oportunitat, els quals van deixar sorpresos llibres, bibliotecaris, organitzadors i lectors per la recepció i l’impacte de la Biblioteca Humana.

Avui en dia, es duen a terme biblioteques humanes a sis continents i més de 80 països arreu del món, que abasten des de l'escola secundària fins a l'educació superior, passant per la formació mèdica o la participació cívica, per tal de millorar la comprensió de la diversitat i per ajudar a crear comunitats més inclusives i cohesionades a través de diferències culturals, religioses, socials i ètniques. La Biblioteca Humana també ofereix formació en diversitat, equitat i inclusió a empreses que volen incorporar la comprensió social a la seva força laboral, així com augmentar la seva consciència cultural per establir associacions més profundes amb els clients.