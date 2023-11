Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Les perifèries de les grans capitals espanyoles han tornat a posicionar-se com les zones que més demanda tenen de pisos d' habitatge de lloguer a Espanya , sent l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) la que reuneix una demanda més gran, segons el rànquing del tercer trimestre de 2023 d' Idealista .

L'Hospitalet encapçala la llista amb un preu mitjà de lloguer de 1.010 euros mensuals; seguida per Móstoles (Madrid), amb un preu de 872 euros al mes, i Torrent (València), amb 1.024 euros al mes, informa aquest dimarts en un comunicat.

Barcelona ocupa el tretzè lloc (1.621 euros al mes), seguida per Madrid al catorzè lloc (1.418 euros mensuals), mentre que València apareix al lloc 17, amb un preu de 1.183 euros al mes.

Entre les primeres posicions apareixen altres grans poblacions d'àrees metropolitanes per davant de les capitals, com en el cas de la conurbació de Barcelona, on es troben Badalona (1.036 euros al mes), Sabadell (949 euros al mes), Terrassa ( 849 euros al mes) i Mataró (898 euros al mes).

Les úniques capitals que es troben entre els deu primers llocs quant a demanda són Vitòria-Gasteiz (950 euros al mes), al cinquè lloc, i Palma de Mallorca (1.612 euros al mes), al vuitè lloc.

MAJORS PREUS

Entre les localitats amb més pressió de la demanda amb més preus de lloguer destaca Benahavís (Màlaga), amb un preu mitjà de lloguer de 3.345 euros mensuals; Calvià (Mallorca), amb 3.134 euros al mes, i Marbella (Màlaga), amb 2.915 euros cada mes.

Per contra, les rendes més assequibles del llistat es troben a capitals de l'interior d'Espanya com Ciudad Real (489 euros mensuals), Zamora (498 euros al mes) i Palència (521 euros mensuals).