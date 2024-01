Una vista aèria de l'Hospitalet. Foto: Aj. de l'Hospitalet de Llobregat

El Baròmetre del 2023 apunta que el 62,8% dels ciutadans (4,8 punts més que en el de 2022), estan molt o bastant satisfets de viure a l’Hospitalet de Llobregat. La ciutat, en general, es considera amb identitat pròpia (67,9%), i un 65% dels enquestats s’hi sent identificat. Aquestes són algunes de les principals conclusions que recull el Baròmetre d’opinió pública de la ciutat, elaborat amb 1.500 entrevistes fetes entre el 16 i el 26 d’octubre de 2023.

El govern municipal destaca que gairebé tots els indicadors del Baròmetre milloren respecte als de l’any 2022, excepte aquells que pregunten pel futur. Destaquen la millora del grau de satisfacció de la ciutat i dels barris, la gestió municipal i que l’atur ha deixat de ser la tercera preocupació en l’àmbit familiar, ja que ha baixat d’un 14,4% a un 8,6%.



LES PREOCUPACIONS

En l’àmbit familiar, el principal problema que afecta les famílies és la inseguretat ciutadana (28,5%), seguida per la crisi econòmica (12,9%), l’habitatge (10,2%), la salut (8,7%) i l’atur (8,6%). Els factors que es perceben com a principals problemes de la ciutat són la inseguretat ciutadana (43,7%) i la neteja (23,9%).

A més, el 83,3% dels ciutadans diuen estar molt o bastant preocupats pel canvi climàtic. A la pregunta de quina administració està fent més en aquest aspecte, el 17,7% considera que és el Govern d’Espanya, seguit dels ajuntaments (14,7%).



IDEOLOGIA I SENTIMENT DE PERTINENÇA

Pel que fa a la ideologia, el 53,1 % dels enquestats es consideren d’esquerra (37,9%) o centreesquerra (15,2%). En canvi, un 9,6% són de centre; un 4,3%, de centredreta, i un 8,1%, de dreta. Un 10,8% es declara apolític, i el 14,2% no ho sap o no contesta.

En el cas del sentiment de pertinença, el Baròmetre reflecteix que el 44,8% dels enquestats se sent tan espanyol com català. Pel que fa al sentiment catalanista, el nombre d’hospitalencs que se sent únicament català i més català que espanyol és del 21%. I els hospitalencs que es consideren més espanyols que catalans o exclusivament espanyols se situen en un 21,8%.