L’Oficina Jove de l'Hospitalet de Llobregat centra les seves activitats del febrer en el foment de valors com l’autoestima, l’empoderament i el respecte a un mateix i als altres, mitjançant activitats i tallers.

A través del perfil d’Instagram @joventutlh, els joves de L’Hospitalet donaran la seva opinió i punts de vista sobre l’autoestima. S’hi donaran consells per millorar-la, lectures recomanades i eines per reflexionar i aprofundir sobre aquest tema.

Els dimarts 13, 20 i 27 l’Oficina Jove ha programat unes sessions per parlar sobre les maneres de lligar, on es tractaran els estereotips i desigualtats de gènere que s’activen. S’hi reflexionarà sobre les emocions i quin tipus de relacions es volen construir, fomentant unes relacions afectives i sexuals sanes i unes habilitats comunicatives que permetin els i les joves relacionar-se lliurement.

El taller temàtic de dibuixos amb elements naturals serà el dijous 15 de febrer a la Casa dels Cargols, i es recomana que els i les participants portin elements naturals recollits de parcs i jardins, així com cartolines i retalls de paper per crear una peça personalitzada.

Quant a les activitats d’emancipació juvenil durant el mes de febrer, l’Oficina Jove ofereix atenció individualitzada sobre mobilitat internacional, el 19 de febrer; un espai de coach motivacional on poder expressar les pors, inquietuds o dubtes respecte al futur, els dijous 8 i 22 de febrer; i un espai per trobar la vocació, on professionals ajudaran el jovent a apropar-se als seus objectius acadèmics i laborals, que serà el 12 i el 29 de febrer.

A banda d’això, com és habitual els dimarts té lloc el club de feina, i la sessió d’homologació d’estudis d’aquest mes serà el dimecres 21.

A l’Oficina Jove –situada a la Casa dels Cargols, al carrer del Llobregat, 127-141– el jovent de la ciutat disposa de serveis d’assessoria de formació, laboral i de mobilitat internacional i un punt de suport a la recerca de feina, entre d’altres. Totes les activitats i serveis són gratuïts i la inscripció es pot fer a través de la seva pàgina web, del telèfon 93 403 69 60 i del WhatsApp 616 553 628.