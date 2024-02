L'acte s'ha celebrat aquest 5 de febrer. Foto: ONCE

El matí d'aquest dilluns 5 de febrer, Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya, i David Bernardo, president del Consell Territorial d’ONCE a Catalunya, han lliurat a Juan Carlos Guerrero, president de CEM L’Hospitalet (club de bàsquet en cadira de rodes) i a Javier Martínez, delegat de l’equip i ex jugador, tres cadires de rodes per promoure l’esport entre persones amb discapacitat. Fundat el 1977, és el club més antic en la pràctica del bàsquet en cadira de rodes.

“És una gran satisfacció poder donar un cop de mà als clubs i entitats del país que fan de l’esport un camí d’integració per a persones amb discapacitat. Reivindiquem un esport inclusiu que no deixi mai ningú enrere”, assegura Botí.

Fundació ONCE lliura cadires de rodes amb l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre els joves amb discapacitat. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte de foment de l'esport base impulsat per la Fundació ONCE i que ha suposat la donació de prop de 250 cadires de rodes des de la seva posada en marxa el 2017.

Des de l'inici del programa s'ha donat suport a escoles de bàsquet amb cadira de rodes per ser un dels principals esports paralímpics que es practiquen a l’Estat, on hi ha una de les lligues més fortes d'Europa.

A Catalunya s’han lliurat ja al Club BSR FC Barcelona, la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF), la Fundació Cruyff, el Global Basket de Badalona, la Secció Esportiva MIFAS, l'UNES-Unió Esportiva i el CE Costa Daurada.

Durant els passats Jocs Paralímpics de Tòquio la selecció espanyola va quedar en quart lloc, mentre que als de Rio de Janeiro de 2016 va obtenir la medalla de plata, fet que demostra la potència d'aquesta modalitat esportiva.