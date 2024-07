La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ja té autocàmeres que graven les seves actuacions

Un dels dispositius. Foto: Ai. de l'Hospitalet de Llobregat

La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ja compta amb 60 dispositius personals d'enregistrament. Integrats a l'uniforme dels agents, poden activar-se durant les actuacions "que suposin un risc concret per a la vida o la integritat física dels policies o de terceres persones", o que comportin danys a béns públics.

Aquestes petites càmeres, de tan sols 10 centímetres de llargada i 5 centímetres d'amplada, es porten a l'alçada del pit i s'activen prement un botó. L'Ajuntament destaca que així se segueix l'exemple de grans ciutats com Barcelona, Londres o Nova York, les policies locals de les quals ja utilitzen aquesta tecnologia.

En general, aquests dispositius tenen un pes i unes dimensions reduïdes de només 10 centímetres de llarg i 5 d'amplada, i van proveïts d'una càmera col·locada a la cantonada superior. Enregistren vídeo i àudio de forma simultània i també es poden activar de manera automàtica si el dispositiu està vinculat a altres eines de dotació policial.

Els enregistraments es poden iniciar en situacions de desordres públics i quan hi hagi un perill concret per a la seguretat ciutadana, com ara riscos per ús de la força física, intimidació amb armes de foc, armes blanques o objectes perillosos; riscos derivats de desordres públics i accions tumultuoses, així com altres situacions greus o de risc que en recomanin l'ús.

Foto: Aj. de l'Hospitalet de Llobregat

Com actuaran els agents?

Si l'agent considera necessari activar la càmera, la normativa estableix que, sempre que sigui possible, haurà d'avisar les persones implicades que seran enregistrades. Després d'advertir-los, podeu iniciar l'enregistrament prement l'interruptor del dispositiu.

La incorporació d‟aquestes cambres respon a les necessitats de transparència, seguretat jurídica i garanties, tant per a la ciutadania com per als membres del cos policial.

Els agents han rebut formació per utilitzar adequadament aquests aparells, amb un èmfasi especial en els protocols de trasllat, emmagatzematge i custòdia de les imatges gravades.

Pel que fa al control de les imatges, és important destacar que els policies no hi tindran accés, ja que estaran encriptades i no podran ser alterades ni modificades.