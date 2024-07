Tanca Can Salat, un mític comerç de L'Hospitalet gairebé centenari | Can Salat

El barri de Santa Eulàlia a L’Hospitalet de Llobregat es prepara per acomiadar un dels seus establiments més emblemàtics: Can Salat. Fundat el 1931, aquest estimat comerç tancarà definitivament les seves portes el pròxim 26 de juliol de 2024, marcant el final d’una era per als veïns i visitants de la zona.

Ubicat a la carretera de Santa Eulàlia, número 152, Can Salat ha estat molt més que una simple botiga per a la comunitat. Des de la seva obertura, ha estat testimoni del desenvolupament i creixement del barri, especialment després de l’arribada del metro de la L1 a Santa Eulàlia, que va facilitar l’accés i va atraure més residents i negocis. Can Salat es va destacar per la seva longevitat i el seu servei proper a la comunitat.

L’anunci del tancament de Can Salat es va fer a través d’un emotiu comunicat a les xarxes socials. En aquest missatge, els propietaris van expressar la seva profunda gratitud cap als clients que han donat suport a la botiga durant més de 90 anys. El comunicat deia: "Bon dia! Volem compartir amb tots vosaltres que el pròxim 26 de juliol, tanquem definitivament la botiga. Al barri des del 1931, durant tots aquests anys hem vist passar per les nostres portes generacions de famílies, convertint-se algunes en amistats i compartint amb elles tot el que ens porta la vida."

La decisió de tancar no va ser presa a la lleugera. Els propietaris van subratllar l’orgull d’haver mantingut sempre una oferta de productes tradicionals, moderns, de qualitat i confiança. A més, van aprofitar l’ocasió per agrair als seus empleats més lleials: "Gràcies a la Maria i al Miquel per tota una vida de feina al nostre costat i a la Sílvia pels darrers anys."

L’agraïment als clients, qui han estat la pedra angular del seu èxit, va ser especialment destacat: "El nostre més sincer agraïment als nostres clients per tots aquests anys de fidelitat. Molta sort a tothom, ens veiem pel barri!" Amb aquestes paraules, els propietaris de Can Salat no només tanquen un capítol important en la història del barri, sinó que també reflecteixen el profund vincle entre el comerç i la comunitat local.