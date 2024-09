L'Hospitalet acull un 'escape room' de Fundació La Caixa focalitzat en la solitud a la vellesa

Foto: EuropaPress

La Fundació La Caixa ha estrenat aquest dijous un 'escapament room' a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per visibilitzar la soledat no desitjada de la gent gran, i s'ha fet a partir de les experiències de participants del programa 'Sempre Acompanyats' de la fundació.

Creat en col·laboració amb tres persones grans ateses per aquest programa, a través de la Creu Roja a Tortosa (Tarragona), Sabadell i Terrassa (Barcelona), l'experiència immersiva pretén compartir eines per poder sortir de la solitud no desitjada, informa la fundació a un comunicat aquest dijous.

Professionals i agents del tercer sector podran visitar aquesta experiència fins al 2 doctubre a la sala Unreal Room Escape de LHospitalet.

Guiats per l'actriu Mercedes Sampietro, durant el recorregut es van desgranant les diferents cares de la soledat: al menjador, l'alteració de les rutines i els hàbits; al dormitori, la foscor de la nit al llit i al reflex del mirall; i en una altra sala podran reconnectar amb allò que "els fa sentir vius".

Carmen, una de les participants al programa 'Sempre Acompanyats', ha assegurat que el temps sembla que no avanci quan no es té l'obligació d'anar a treballar o atendre algú, i Pedro s'ha referit a la necessitat de sentir-se acompanyat: "Quan sonava el telèfon m'emocionava molt i no volia parar de parlar-ne".

A partir de l'1 d'octubre, Dia Internacional de la Gent Gran, aquest 'escapament room' s'oferirà de forma interactiva al web de la Fundació La Caixa i fonts de la fundació han explicat que la idea és que es torni a reobrir presencialment a un futur.

Acompanyament



Segons l'últim estudi dut a terme pel programa 'Sempre Acompanyats', el 68,94% de les persones que hi han participat perceben una millora del seu estat emocional.

Durant aquest 2024, el programa ha atès de manera personalitzada a través d'entitats socials un total de 2.203 persones grans de tot Espanya, un 20% més que el mateix període de l'any passat.

El programa 'Sempre Acompanyats' s'ha "consolidat" en els seus deu anys de trajectòria, i amb ell els participants milloren la seva confiança i l'estat d'ànim, aprenen a gestionar millor les situacions de soledat, incrementen la seva xarxa social i participen més a la comunitat .

El subdirector general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, assegura que amb aquest acompanyament les persones "tornen a construir les seves vides amb una xarxa de suport més sòlida", i considera important parlar de la soledat per poder-hi posar fi.