L’Hospitalet comença la plantació d’arbrat més gran de la seva història

Tres equips faran platació d'arbres als carrers de l'Hospitalet/ Foto cedida Ajuntament Hospitalet

L'Hospitalet ha començat la campanya de plantació d’arbrat, que tindrà lloc fins a l’abril a tots els barris de la ciutat. Està prevista la plantació de 3.414 arbres, la quantitat més gran que s’ha plantat mai a la ciutat. En la campanya, hi treballaran 14 operaris dividits en tres equips.

Es plantaran 1.203 arbres a carrers de la ciutat, 2.137 a zones verdes i 74 en equipaments municipals, que es calcula que permetran absorbir unes 262 tones més de CO2 a l’any i interceptar més de 32,5 milions més de litres de pluja, a més de reduir els nivells d’ozó, el diòxid de nitrogen i el diòxid de sulfur. La campanya inclou els exemplars que no es van plantar durant la fase d’emergència per sequera el darrer any.

David Quirós: " Volem ser una ciutat més saludable i adaptada al canvi climàtic"

Un dels equips de plantació d'arbres/ Foto cedida Ajuntament Hospitalet

"Iniciem una campanya històrica de plantació a la nostra ciutat, amb més de 3.000 arbres nous que ens acosten una mica més a una ciutat més amable, saludable i adaptada al canvi climàtic, que estem dissenyant amb l'horitzó 2030/50”, ha explicat l’alcalde de L’Hospitalet, David Quirós.

Durant l’agost i el setembre, s’han dut a terme els treballs previs per a la campanya de plantació d’arbres, amb la preparació dels escocells i la retirada d’arbres morts o excessivament decadents per poder plantar-hi nous exemplars.

A L’Hospitalet, hi ha actualment 36.444 arbres, 14.646 a carrers, 20.049 en espais verds de gestió municipal i metropolitana i 1.749 en equipaments, com escoles o centres esportius, entre d’altres.



Objectiu: cobertura d'arbres del 20 % l’any 2030

L’objectiu és assolir el 20 % de cobertura d'arbres a la ciutat el 2030, segons el Pla director del verd urbà de L’Hospitalet. “Som conscients de la manca històrica de cobertura arbòria a la ciutat, especialment en l'àmbit del Samontà. El nostre objectiu de futur és que tota la ciutadania disposi d’un espai verd arborat a menys de 5 minuts de casa, i millorar la naturalització dels carrers i places per poder gaudir de l'espai públic de manera més confortable durant tot l'any”, ha declarat David Quirós.

Actualment, la cobertura és del 12,14 %, i per assolir l’objectiu el 2030, els darrers anys, s’ha plantat a la ciutat una mitjana de 900 arbres en cada campanya de plantació.

Aquest augment del verd urbà aporta nombrosos beneficis. D’una banda, beneficis ambientals, ja que els arbres milloren la qualitat de l’aire, redueixen l’efecte illa de calor i la pol·lució acústica. De l’altra, milloren la salut de la ciutadania, perquè són un filtre de contaminants atmosfèrics, que causen diverses malalties cardiorespiratòries o al·lèrgies, entre altres.



On es plantaran els més de 3.400 arbres?

Es plantaran arbres en noves ubicacions, algunes d’elles acordades amb veïnat i entitats dels barris, i també es farà la reposició d’aquells arbres que no han sobreviscut, la gran majoria a conseqüència de l’estrès hídric provocat per les altes temperatures i les estrictes restriccions en l’ús de l’aigua per al reg durant la fase d’emergència de sequera.

En alguns casos, els arbres se substitueixen per un exemplar de la mateixa espècie, i en altres, s’opta per una nova espècie més adequada a la ubicació. També cal tenir en compte que alguns arbres no es poden substituir, per exemple, per temes d’accessibilitat en carrers excessivament estrets, en carrers on el subsol impedeix l’arrelament o bé en el cas de voreres malmeses, que cal reparar abans de plantar nous exemplars en futures campanyes de plantació.

Entre les noves ubicacions, es plantaran nous arbres al carrer del Cobalt (al Centre), al carrer de Valeta (a Sanfeliu), al carrer de Galvany (a Sant Josep), al carrer de Mas (a Collblanc), a l’avinguda de la Granvia (a Granvia Sud), al carrer d’Amadeu Torner (a Santa Eulàlia), a l’illa verda de Santa Eulàlia (entre l’avinguda del Carrilet i el carrer del General Prim), al carrer de la Florida (a les Planes), al carrer de l’Aprestadora (a Gornal) o al carrer del Prat (a Bellvitge). També s’augmentarà l’arbrat al parc de la Remunta, al parc de la Torrassa i a la plaça de Federico García Lorca.



Quins arbres es plantaran?

Acte de platanció d'arbres als carrers de l'Hospitalet/ Foto cedida Ajuntament Hospitalet

L’Hospitalet aposta per un arbrat biodivers, saludable, sostenible, resilient, adaptat a l'ecosistema urbà i amb condicions per desenvolupar-se i adaptar-se al canvi climàtic. Per aquest motiu, els darrers anys, se n’han anat substituint a poc a poc algunes espècies i se n’ha anat incrementant la varietat, fins a aarribar aproximadament a les 270 espècies actuals. Ara per ara, cap de les espècies d’arbres de la ciutat supera el 15 % del verd urbà de la ciutat, que és el percentatge que els experts recomanen per evitar que les plagues s’estenguin.

En aquesta campanya, es plantaran arbres de 81 espècies diferents, totes adaptades a les condicions climatològiques actuals, és a dir, són arbres amb necessitats baixes o molt baixes d’aigua. A més, es tracta d’espècies hipoal·lergògenes, que són capaces d’aportar els màxims beneficis ambientals i per a la salut de la ciutadania.

La selecció d’arbrat té en compte una gran quantitat de factors, com, per exemple, l’espai aeri disponible per al desenvolupament de la capçada, l’espai disponible per al creixement de les arrels, la vigorositat i la longevitat de l’espècie, l’increment de la biodiversitat, el comportament davant de les plagues, la floració i el color de les fulles i les al·lèrgies que poden provocar.

El perímetre dels arbres que es plantaran serà principalment de 18 a 20 cm, per assegurar al màxim un bon arrelament. I també s’ha tingut en compte el seu port: s’han escollit espècies de port mitjà o gran, ja que aporten més ombra i tenen més beneficis mediambientals.

Entre les espècies majoritàries, hi ha els lledoners (Celtis australis), les sòfores (Styphnolobium japonica), les pereres de flor (Pyrus calleryana “Chanticleer”) i les jacarandes (Jacaranda mimosifolia).