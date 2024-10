Vídeo: El IV volum del programa RELAT-Hos de l'Hospital de Bellvitge ja és a les llibreries

El llibre conté seixanta vivències escrites per pacients de l'Hospital de Bellvitge. A l'emotiu acte van participar infermera de l'HUB Antonia Castro creadora i coordinadora del projecte, pacients i professionals de diferents dispositius i centres.



La benvinguda va anar a càrrec d' Amilcar Vargas , gestor de la Casa Batlló, la Fundació del qual ha patrocinat la publicació d'aquest quart llibre de RELAT-Hos.

Amílcar Vargas, gestor de Patrimoni Mundial de la Casa Batlló/ Foto: CatalunyaPress



Antonia Castro va intervenir per subratllar els múltiples nous camins que s'estan obrint per a l'adopció del RELAT-Hos per part de diferents dispositius sanitaris i culturals de territoris com l'Hospitalet, Olot o Cervelló, “en una evolució que no era, ni de bon tros , previsible quan va començar a caminar aquest projecte l'any 2017”.

Merche Yll durant la seva participació a l'acte/ Foto: CatalunyaPress



Posteriorment van parlar tres dels pacients que han participat al projecte: Merche Yll, David Herrera i Jorge Targui , per recordar com ha estat la seva implicació en el projecte. Trobar claus, internes i externes, que ens ajudin a sortir de situacions complicades marcades per la vulnerabilitat, la capacitat dels llibres de RELAT-Hos per actuar com un “manual” informal de superació de moments complexos o la capacitat terapèutica de l'art, i més concretament de l'escriptura, van ser alguns dels arguments en què van coincidir els tres relatadors.

David Herrera durant la seva intervenció a l'acte / Foto: CatalunyaPress

EL PROJECTE S'EXPAND PER TOT EL TERRITORI CATALÀ BENEFICIANT MÉS GENT



Posteriorment també hi va intervenir Gemma Grabalosa, referent de Benestar Emocional i Salut Comunitària (RBEC) de l' EAP Olot , encarregada d'impulsar REALT-AP, una adaptació de RELAT-Hos en forma de tallers d'escriptura creativa per als pacients d'atenció primària amb problemes de salut mental.



Miriam Ordoñez i Sandra Nebot, del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS) de l'Hospitalet de Llobregat van comentar també el cas d'una de les persones que atenen que una hospitalització a Bellvitge va descobrir i participar en el projecte RELAT-Hos, i limpacte positiu que li ha suposat.

Antonia Castro creadora i coordinadora del projecte donant les gràcies als presents./ Foto: CatalunyaPress



El projecte RELAT-Hos és una iniciativa de la Direcció d´Infermeria que forma part del pla global d´humanització de l´Hospital de Bellvitge, adreçat a pacients, familiars i professionals. La proposta, que es va posar en marxa el 2017, és tan senzilla com terapèutica: convidar el pacient hospitalitzat a expressar les seves emocions, sentiments o inquietuds mitjançant un relat que passarà a formar part d'un llibre que es regalarà als futurs pacients per fer més agradable la vostra estada a l'hospital.



Ara fa tres anys, també es va posar en marxa la web de RELAT-Hos, un espai on ja s'ha publicat una vintena d'entrevistes amb relatadors i relatadors, així com els seus relats corresponents, entre d'altres continguts en català, castellà i anglès. A més, es poden escoltar versions en àudio dels relats gràcies a la col·laboració de betevé i de voluntaris relacionats amb la cadena.

UN LLIBRE DE RELATS ESCRITS EN PRIMERA PERSONA QUE T'EMOCIONARÀ

A les pàgines d'aquest quart volum el lector se submergirà en un viatge íntim a través de les experiències de pacients hospitalitzats a Bellvitge que han trobat una eina poderosa a l'escriptura. Cada relat és un testimoni de valentia, esperança i agraïment, i ens mostra la capacitat extraordinària de l'ésser humà per trobar llum en els moments més foscos.

En paraules de les persones que han participat en aquest projecte com Emili Santiago Cabeza “Estic molt agraït de l'oportunitat que va suposar per al meu RELAT-hos, que m'ha ajudat amb les meves patologies ia ser una persona que lluita per la seva vida”.



Joan Guasch : "A mi em va anar molt bé poder escriure què sentia i que la meva gent ho sabés. Moltes gràcies". Josep Maria Plumed "Passejant-me per la planta de trasplantament renal, vaig veure un full en el qual et conviden a participar en el projecte RELATO-hos. Et pregunten: T'agradaria escriure un relat mentre estàs ingressat? T'agradaria veure imprès el teu escrit a un llibre? I vaig pensar: I per què no?".