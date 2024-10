Bones notícies per a Morad: el jutge li permet moure's amb llibertat pel barri de la Florida

El 17 de juliol del 2021 va ser detingut, juntament amb un altre jove, per atemptat contra agents de l'autoritat per uns incidents al barri hospitalenc de La Florida. Mesos més tard, a principis del 2022, va ser acusat d'un aplanament de casament que hauria tingut lloc el febrer del 2018, encara que finalment no es va poder demostrar la seva identitat amb les càmeres de seguretat.

El juny d'aquell mateix any va ser detingut pels Mossos, que el van atrapar conduint amb excés de velocitat i sense permís de conduir.

La seva situació legal ha tingut un impacte significatiu en la seva carrera musical, tot i que també ha servit com a inspiració per a algunes de les seves lletres, on aborda temes de supervivència, la vida als barris i la justícia.

Morad ha guanyat una considerable base de fans gràcies al seu estil únic i les seves lletres que sovint parlen de la seva realitat i la de molts joves en situacions similars.

Tot i els seus problemes amb la llei, ha continuat llançant música i mantenint una presència activa a les xarxes socials, on comparteix el seu art i comunica la seva perspectiva de la vida.