L'espectacular transformació que comença a la plaça de la Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat

Una imatge de lespai. Foto: Google Maps

Aquesta setmana, l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb els ajuntaments de l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat , ha iniciat les obres de transformació de la plaça de la Bòbila. Aquest espai, que durant una dècada va acollir el mercat provisional de Can Vidalet, serà revitalitzat amb una inversió de 3,13 milions d'euros i un termini d'execució de 10 mesos i abastarà una superfície de 11.835 metres quadrats.

La renovació té diversos objectius clau: millorar l'accessibilitat, reduir l'efecte d'illa de calor urbana mitjançant la plantació de vegetació i convertir la plaça en un refugi climàtic amb paviments permeables que afavoreixin l'absorció d'aigua de pluja i ajuda a evitar inundacions. Aquests canvis també augmentaran la biodiversitat, ja que es plantaran arbres i vegetació que floriran a diferents èpoques de l'any.

La plaça és un punt central entre l'Hospitalet i l'Esplugues, ja que connecta diversos equipaments importants del barri, com ara el nou mercat de Can Vidalet, el centre cultural La Bòbila, la biblioteca municipal i el centre d'atenció primària (CAP). La reconfiguració de la plaça en tres nivells facilitarà la realització d'activitats comunitàries, com ara fires i espectacles, i millorarà l'accessibilitat amb rampes de baixa pendent.

El primer nivell, associat a la biblioteca, estarà completament pavimentat i comptarà amb una pèrgola coberta de plaques fotovoltaiques per generar ombra i energia. El nivell intermedi, més naturalitzat, acollirà una zona de jocs infantils i àrees de descans, mentre que el nivell superior, pavimentat, donarà accés al CAP. Tots tres nivells estaran connectats per rampes accessibles i escales en punts concrets.

Treballs a l'avinguda de Severo Ochoa

A més, es duran a terme millores a l'avinguda de Severo Ochoa per convertir-la en una rambla més accessible. Les voreres s'ampliaran per integrar més vegetació i crear espais de descans. Les obres implicaran talls de trànsit i afectaran la circulació en direcció nord, però no interferiran amb el trànsit en sentit sud ni amb la línia d'autobús LH2.

Aquesta transformació pretén millorar tant la funcionalitat com la qualitat ambiental de l'espai urbà, oferint als veïns un entorn més natural, accessible i acollidor.