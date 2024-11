VÍDEO: Les fortes pluges colpegen l'Hospitalet de Llobregat

Una imatge dels efectes de la pluja a l'Hospitalet de Llobregat. Foto cedida a CatalunyaPress

El centre i el sud de Catalunya està sent copejat, aquest dilluns 4 de setembre, per les fortes pluges, i l'Hospitalet de Llobregat no n'és cap excepció .

A la segona ciutat del país ha caigut durant bona part del matí d'aquest primer dia de la setmana aigua en quantitat.

Això ha portat Protecció Civil a activar l'alerta al municipi ia la resta del Barcelonès, com també ha passat en altres comarques.

Tot i que ara ha cessat, entre les 4 i les 6 de la tarda podria tornar a ploure de manera intensa, encara que a partir d'aquella hora, la previsió del Meteocat assegura que les precipitacions acabarien. Aquest 4 de novembre, doncs, és un dia que hem d'estar pendents dels mapes del mapa del temps en tot moment.

La Generalitat ha activat un comitè de seguiment i la consellera Núria Parlon compareixerà per donar explicacions.

