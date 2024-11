L'Hospitalet aprova una moratòria d'un any a la concessió de llicències de pisos turístics

Foto: Ajuntament de l'Hospitalet

L´Ajuntament de L´Hospitalet de Llobregat ha aprovat una moratòria d´un any per a la concessió de llicències d´habitatges d´ús turístic. La mesura ha estat acordada entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i l'Hospitalet En Comú Podem, i ha estat ratificada aquest matí per la Junta de Govern Local. L'objectiu principal d'aquesta decisió és prioritzar l'accés a habitatges per a les famílies de l'Hospitalet i garantir que els immobles de la ciutat siguin destinats, en primer lloc, als residents.

Durant l´any de moratòria, l´Ajuntament realitzarà un estudi exhaustiu per elaborar el nou pla d´habitatge de L´Hospitalet. Aquest pla abordarà els desafiaments relacionats amb l' accés a l'habitatge i establirà mesures concretes per assegurar que els residents de la ciutat tinguin prioritat per obtenir habitatges assequibles.

L'administració local ha subratllat que l'accés a l'habitatge és un dret fonamental i considera que aquesta moratòria contribuirà a equilibrar el desenvolupament turístic amb les necessitats de la població local, tot promovent un espai on viure i conviure.

A més de la moratòria, l'Ajuntament ha aprovat la congelació de l'impost sobre béns immobles (IBI) tant residencial com comercial per al proper any. Aquesta mesura forma part dels compromisos socials dels grups polítics per alleujar la càrrega fiscal de les famílies i millorar-ne la qualitat de vida.