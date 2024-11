Els Mossos i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet paralitzen la construcció d'11 habitacions il·legals amb greus deficiències de seguretat en un subterrani

Els Mossos i la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet paralitzen la construcció d'11 habitacions il·legals amb greus deficiències de seguretat a un subterrani |

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet van fer aquesta setmana una intervenció al barri de Collblanc de l'Hospitalet, paralitzant la construcció d'un espai residencial habilitat de manera il·legal. Al lloc s'hi estaven condicionant un total d'onze habitacions, juntament amb quatre banys i dues cuines, en un soterrani sense les condicions mínimes d'habitabilitat.

Aquest espai, a més de no complir els requisits necessaris per a l'allotjament de persones, presentava un risc significatiu de seguretat a causa de la presència d'una estació transformadora de Fecsa-Endesa que requeria accés permanent per al seu manteniment, cosa que prohibeix l'ús residencial a làrea per normativa.

La intervenció va comptar concretament amb la participació d?agents dels Mossos d?Esquadra, la Unitat de Convivència de la Guàrdia Urbana i el Departament d?Urbanisme, que van procedir a paralitzar les obres ia aixecar una denúncia en contra dels responsables d?aquesta construcció il·legal.

La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ha explicat en un comunicat que agraeix al Departament d'Urbanisme la ràpida actuació per evitar riscos per a la seguretat de les persones: "Agraïm al Departament d'Urbanisme la seva ràpida actuació per evitar riscos per a la seguretat de les persones. Les obres han estat paralitzades i s'ha aixecat denúncia”. A més, han recordat que "no habilitis habitatges en espais on mai no s'obtindrà una cèdula d'habitabilitat. Això suposa un greu risc per a la seguretat de tots!".