L'escriptoria Núria Estil·les ha guanyat la tercera edició del concurs per a escriptors novells ' Pallars Sobirà, Pirineus ' amb el llibre ' Ànima resilient ', una novel·la negra on una periodista haurà de resoldre un estrany assassinat: “els cadàvers d'una mare i un nen són trobats amb ferides de bala. L'endemà, un desconegut se suïcida al garatge", exposa l'escriptora premiada a la sinopsi.

Núria Estil·les

L'escriptor i organitzador del certamen, José Luis Meneses, explica que els premis 'Pallars Sobirà, Pirineus' tenen per objectiu "motivar els joves per la lectura i la creació literària" . El certamen, any rere any, ha anat incrementant el nombre de participants i la qualitat dels treballs presentats, segons explica Meneses.

"Vaig organitzar aquest concurs després de llegir un informe sobre l'evolució de la lectura al nostre país al llarg dels anys. En iniciar l'adolescència l'interès per la lectura i l'escriptura baixa vertiginosament fins a nivells francament baixos i, si considerem la lectura i la escriptura fonts per adquirir coneixements que serveixin perquè la societat es desenvolupi i progressi adequadament, aleshores, hauríem d'estar preocupats", assegura Meneses en declaracions a CatalunyaPress .

Després de llegir aquest informe, Meneses va decidir organitzar aquest concurs a què dedica una bona part del seu temps al llarg de l'any i en què inverteix els guanys amb la venda dels seus llibres. Segons exposa, la satisfacció més gran que pot tenir en organitzar aquest certamen és "el tracte personal i l'afecte dels joves participants i la relació cordial i desinteressada amb els membres del jurat", a més d'ocupar el seu temps "en una cosa que em satisfà" .

En a edició 2020, va ser Helena Quintero , una jove de 18 anys de Costa Rica, amb la seva novel·la ' Encierro ' qui va obtenir el premi; en l'edició 2021, va ser Alejandro Quecedo del Val , de Briviesca, Burgos, amb ' Parapeto' qui va resultar guanyador; i, en aquesta edició el jurat va estimar que l'obra presentada per la catalana Núria Estil·les , ' Ànima resilient ' era la que es mereixia el guardó. A la web de l'organitzador www.joseluismeneses.com trobareu el lector informació sobre els premiats i les seves novel·les.

I finalitzada la tercera edició, ja està tot llest per iniciar la següent: "I ara? Doncs per la quarta, més il·lusionat que mai, sobretot, pels comentaris dels participants i dels que col·laboren per portar a bon port cada edició", assenyala Meneses.

Les bases per a la nova edició també es poden trobar a la web de l'organitzador.