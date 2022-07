El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon.| @ep

Ja és oficial. Salut ha anunciat que obrirà 5 CAP i ampliarà altres 5 a la província de Lleida . De fet, ha estat el mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha comunicat una inversió de gairebé 500 milions per reforçar l' Atenció Primera i Comunitària fins al 2024 .

Concretament, la previsió és poder dur a terme 146 actuacions com la construcció d'un total de 60 nous Centres d'Atenció Primària (CAP) a Catalunya , entre els quals els de Cappont (15,60 milions), Almenar (3,35), Guissona (4,55), la Seu d'Urgell (5,26, ja en obres) i Oliana (3,90). A més, contempla l'ampliació dels CAP de La Bordeta-Magraners (2,70 milions), Tàrrega (3,35), Almacelles (1.95), Alpicat (370.000 euros) i Mollerussa (2,60 milions) per ubicar-hi un Centre d'Urgències d'atenció primària).

També preveu la reforma i ampliació del consultori de Josa i Tuixén (160.000 euros) , la construcció del d' Esterri d'Àneu (70.000) , equipar el de La Portella (40.000) i senyalitzar i dotar d'equipament mèdic el de Tarroja de Segarra ( 50.000) . En global, les actuacions a Lleida suposen una inversió de 44,66 milions entre els 34,46 de la regió sanitària del pla i els 10,2 de l' Alt Pirineu i Aran.

Argimon va destacar la incorporació de nous perfils a l' Atenció Primària , com 347 referents de benestar emocional i 95 nutricionistes (la intenció de Salut és arribar als 150), així com la incorporació dels 1.750 gestors Covid als equips per alliberar els professionals sanitaris de tasques burocràtiques.

D'altra banda, el conseller ha indicat que ja ha sol·licitat al ministeri de Sanitat avançar la quarta dosi de la vacuna a majors de 80 anys i residents, davant l'increment de contagis.