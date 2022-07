Pisos de Lleida. Foto: Google Maps

L'habitatge és una de les grans preocupacions de la nostra vida i la principal despesa que cal afrontar mensualment, sigui pel pagament del lloguer o de la hipoteca. Una opció és formar part de les llistes de pisos de protecció oficial, propietat d'ajuntaments. En el cas de Lleida, per exemple, s'ha conegut que més de 2.300 veïns de la capital del Segrià estan inscrits en la llista d'habitatges públics de la Paeria. Així ho mostren les dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) a finals de març.

La majoria de sol·licituds (prop del 40%) que rep el consistori són persones individuals, mentre que un 18% són d’unitats familiars formades per dos membres, un 14% per tres, un 13% per quatre, un 11% per cinc, un 4% per sis i un 1% per set. Un 3% són de famílies monoparentals.