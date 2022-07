Mercat il·legal d'una localitat espanyola/ @EP

L'associació de veïns de Jaume I va denunciar el passat dilluns 4 de juliol el mercat ambulant il·legal que s'organitza usualment a la plaça del Dipòsit. Fa vuit anys que l'entitat ha intentat posar el focus sobre aquesta problemàtica, i ha assenyalat que "s'ha convertit en un problema diari" on els venedors actuen "amb total impunitat". Aquesta dinàmica, asseguren, s'uneix a un foment de “la venda de droga, prostitució i okupacions d'habitatges al barri, a més d'augmentar la inseguretat” .

No és la primera vegada que els veïns del Barri Antic emeten una queixa davant la situació dels carrers. De fet, destaquen que durant aquest període han passat tres alcaldes diferents, on “cap d'ells ha fet res per a evitar que dia sí i dia també se celebri el mercat ambulant”, que ven essencialment roba i calçat. Com molts altres, la precària situació dels venedors fa que exposin els seus productes a mode de 'manters', ocupant la via pública i dificultant en algunes ocasions el trànsit de vehicles.

En aquest sentit, fa anys que l'entitat reclama una major presència de patrulles policials a tot el barri. A part del mercat ambulant il·legal, també s'ha posat el punt de mira sobre la venda de droga al Centre Històric, l'okupació d'alguns edificis relacionats amb el subministrament i la prostitució.

De fet, el 2020 l'associació va emetre un comunicat en què demanava a les administracions que actuessin davant la situació de convivència. Els veïns lamentaven "el gran nombre de persones immigrades que ocupen els carrers i places i la greu situació del nombrós grup de temporers que dormen a l'aire lliure a diversos llocs". El comunicat, a més, rebutjava qualsevol actitud de “bonisme”, mostrant el seu suport cap a les forces de seguretat: “Per sobre de tot està primer la dignitat de totes les persones i el respecte a l'Estat de Dret, abans que qualsevol ideologia i activisme polític desencarnat".