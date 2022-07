Bosses de brossa a un carrer de Lleida sense contenidors/ @EP

L'Ajuntament de Lleida ha iniciat l'aplicació del Pla de Millora de l’Espai Públic 2022-2023 per tal de millorar el manteniment i la neteja de la ciutat. Per aquest motiu, aquesta setmana s'ha implantat una campanya informativa per reduir l’abandonament de brossa fora dels contenidors, que inclou també sancions administratives.

La campanya consistirà en la col·locació d’uns 1.400 adhesius en els contenidors de la ciutat, informant de les sancions per dipositar bosses de brossa o altres residus fora dels contenidors. La difusió a través d'aquests adhesius es complementarà amb anuncis a la premsa local, falques de radio i difusió a la pàgina web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Lleida, entre d’altres.

D'altra banda, es farà un reforç del control sobre les conductes incíviques amb l'ajuda d'inspectors de medi ambient, d’agents de la Guàrdia Urbana i dels Agents Cívics, i s'imposaran sancions que van dels 400 als 4.000 euros (segons la Llei Reguladora dels Residus/Art. 80 del Decret Legislatiu 1/1990, de 21 de juliol). En els primers dies de la campanya s’han identificat una vintena d’infraccions, tal i com ha indicat l'Ajuntament de Lleida en un comunicat. Es tracta d'una situació molt similar a la de Cornellà, que ha ha sancionat gairebé una trentena de ciutadans per incomplir la normativa municipal de gestió de residus.

A partir del mes de setembre, ha informat el consistori, es posarà en marxa una altra campanya per a fer front a l'abandonament de residus de gran volum a la via pública i a l'abandonament de residus comercials a l’exterior dels contenidors, com per exemple cartrons. La campanya promourà també l’ús del servei gratuït de recollida de residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos...).