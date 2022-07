Detingut a Lleida un piròman sospitós de provocar diversos incendis | @ep

El paer cap, Miquel Pueyo, ha felicitat la Guàrdia Urbana per la detenció d'un veí de Lleida de 43 anys, a qui se li atribueix ser el presumpte autor de diversos incendis de matolls i contenidors de la ciutat les últimes setmanes.



L'alcalde ha fet pública la seva felicitació destacant la tasca dels agents de la policia local, que estaven darrere de la pista d'aquest detingut, sobre el qual es tenien sospites en tenir antecedents per fets delictius similars.

La detenció es va produir divendres a la tarda, després que el sorprenguessin calant foc en un contenidor del carrer Maragall . Una patrulla de la Guàrdia Urbana, alertada per diversos testimonis, que van descriure l?home que havia iniciat l?incendi, el van localitzar i van retenir per posar-lo a disposició dels Mossos d?Esquadra, que ara continuen les investigacions per aclarir si és l?autor d?altres fets similars.

Es dóna la circumstància que minuts abans aquella mateixa persona havia trencat un vidre d?un supermercat del mateix carrer.