Lleida segueix en ascens imparable en línies de telèfon mòbil postpagament

Fa anys que el telèfon fix tendeix a desaparèixer a causa de l'increment de l'ús del telèfon mòbil. De fet, el seu ús està patint un ascens imparable que va començar ja fa més de 20 anys i la xifra d'usuaris cada cop és més semblant al total de nombre de persones que habiten a la província.

Segons l'estadística de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) , les comarques lleidatanes van tancar el 2020 amb un total de 373.823 línies de telefonia mòbil postpagament. Això suposa que ja hi ha registrats vuit dispositius cada deu habitants (85%), quan tretze anys enrere, el 2007, hi havia mòbils per a poc més de la meitat de la població lleidatana (58%).

Unes xifres que contrasten amb el nombre de línies fixes, que any rere any segueixen caient i el 2020 ja se situava a les 161.849 −fa una dècada eren un total de 195.569− tal com ha informat Segre . Pel que fa a la televisió de pagament, després de sis anys de tendència a l'alça, els accés van disminuir un 4,4% a les comarques lleidatanes. Tot i que la majoria de les operadores ofereixen als seus clients packs amb què es pot contractar diferents canals de sèries, documentals i esports, el 2020 hi havia 49.758 lleidatans amb televisió per cable, xifra similar a la de fa cinc anys.