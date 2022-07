Moment de la signatura del conveni entre Turisme Lleida i l'Associació Down Lleida/ @Ajuntament de Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha donat un pas més cap a la integració dels col·lectius més desprotegits. El tinent d’alcalde i president de Turisme de Lleida, Paco Cerdà, i la presidenta i vicepresident de l’Associació Down Lleida, Olga Parés i Antonio Ramírez, han signat un conveni de col·laboració perquè es puguin integrar laboralment persones amb síndrome de Down en l'atenció als turistes a Lleida.

D'aquesta manera, es promociona la integració laboral dels ciutadans amb síndrome de Down en aquest sector, que ara prendran part en la recepció i atenció de les persones que van a fer turisme a la ciutat, tal i com ha informat el consistori. Joan Conejo, un dels membres de l’associació, farà d’agent d’informació turística al Castell dels Templers de Gardeny i comptarà amb el seguiment i la formació que li facilitarà Turisme de Lleida.

Amb aquest conveni, Turisme de Lleida permetrà amplificar la difusió del Programa d’Inserció sociolaboral “Integra 21", així com s’encarregarà de tutoritzar un dels joves de l’associació. I d'altra banda, farà possible la incorporació de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals per realitzar pràctiques laborals. D'aquesta manera, es pretén facilitar al col·lectiu els mitjans necessaris per a una integració plena dins la societat.