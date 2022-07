Edifici de la Torre Queralt/ @Institut Torre Queralt

L'associació de veïns del Secà de Sant Pere ha fet una crida per evitar que sigui okupada una finca propietat de la Sareb situada darrere la Torre Queralt. La finca, que pertanyia a una immobiliària, va passar a estar a les mans de la Sareb després de la crisi, sent un espai que els veïns utilitzaven per guardar diferents materials utilitzats en els seus esdeveniments.

El president de l'entitat, José Carreiro, va explicar que l'associació va ser notificada d'un llançament que tindria lloc a la finca, cosa que suposava un pas previ a un desallotjament. Tot i això, ha afegit: "Al cap de poca estona vaig començar a rebre trucades que em deien que quan la Sareb efectués el llançament el terreny seria okupat per algunes famílies”.

És per això que el president va demanar a l'Ajuntament de Lleida ia la Sareb paralitzar el llançament , però aquesta última es va negar “tot i la insistència de l'ajuntament”, va recalcar Carreiro. Davant d'aquesta situació, s'havia convocat el nombre més gran de veïns possible per frenar l'okupació en una "cadena humana", per tal de protegir l'espai que els havia estat prestat.

Aquesta no és la primera vegada que la Sareb s'enfronta a problemes d'okupació il·legal. El 2021, va portar a judici onze famílies i dos activistes de la PAH de Lleida que ocupaven un bloc al carrer Ripollès de Lleida. L'edifici, que havia estat ocupat el 2019 per la Plataforma, defensava el dret de famílies en situació vulnerable que necessitaven un allotjament, al·ludint que l'edifici estava buit. La situació pandèmica va arrossegar el procediment judicial, encara que actualment les famílies afectades es troben en situacions diverses, algunes reallotjades en pisos de l'Ajuntament de Lleida i de lloguer social.