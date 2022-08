Ple del juliol de l'Ajuntament de Lleida/ @Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha refermat el compromís per la igualtat d’oportunitats i de gènere amb l’aprovació al Ple municipal de dos plans de polítiques d’igualtat. Els dos plans han tingut 20 vots favorables i 5 abstencions.

El primer ha estat el IV Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida, per al període 2022-2026, que formula 110 accions que s’han d’implementar fins al desembre de 2026, vinculades a la igualtat d’oportunitats d’homes i homes, la transversalitat de gènere, la interseccionalitat, al participació i l’empoderament.

La tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, Sandra Castro, ha explicat que es tracta d’una eina per configurar una política a escala local per fer de Lleida una ciutat plenament igualitària. Castro ha afegit que s’ha procurat que fos un pla realment transversal i de ciutat, amb les inquietuds i les necessitats de dones del municipi.

De la mateixa manera, el II Pla d’Igualtat de Gènere Intern de la Paeria i dels seus organismes autònoms (2022-2026) situa la igualtat entre homes i dones com a dret fonamental i com a valor central de les polítiques municipals. En aquest cas, el pla concreta 7 objectius a realitzar, entre d'altres, millorar la situació laboral de les treballadores del consistori, formar la plantilla en igualtat o afavorir la paritat de gènere.



L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha valorat les aportacions que s’han fet en aquests dos documents i ha destacat la cooperació i el treball fet, ja que és un procés d’anys; que, entre altres, vetlla per la conciliació, i que cal analitzar, incorporar i equilibrar la presència de les dones.



La regidora socialista Carme Valls ha apuntat el treball fet des del 2006, quan Lleida va ser la 2a ciutat de Catalunya en tenir un pla d’igualtat de gènere, i que cal que el paper de la dona sigui clau i que, malgrat el document, hi ha molta feina a fer.



PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR



La tinent d’alcalde Castro ha destacat també l’aprovació del Pacte contra la segregació escolar, amb 18 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions. El document prioritza que la distribució de l’alumnat es faci amb una bona acollida i amb paràmetres que permetin millorar l’èxit educatiu i fomentar la cohesió social.

La regidora d’Educació ha comentat que s’ha elaborat arran d’un procés participatiu i ha aconseguit la participació de 25 centres educatius, administracions, sindicats i entitats. La voluntat és que es faci un ús més social dels centres o que l’educació a temps complet (amb les activitats de lleure, extraescolars, etc.) sigui més inclusiva.