L’Ajuntament de Lleida ha presentat dos projectes als fons europeus Next Generation i en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) de l’Estat. Els projectes són “Lleida, ciutat d’horta, ciutat de mercats”, en clau de mercats, i “Compra a Lleida”, de dinamització comercial, que sumen una inversió de més de 3’5 milions d’euros per als dos sectors de la ciutat.

L’objectiu de “Lleida, ciutat d’Horta, ciutat de mercats” és fer més eficients les cadenes de comercialització dels productes de l’Horta, així com per incrementar-ne el coneixement per part de la ciutadania. D'altra banda, “Compra a Lleida” desenvolupa infraestructures físiques i digitals necessàries per potenciar el turisme de compres, per portar més i nou turisme a les zones comercials i, d’aquesta manera, incrementar la despesa que queda a la ciutat. El projecte actuarà principalment a l’entorn de l’Eix comercial, rambla de Ferran i aportarà a totes les zones comercials de Lleida.

'COMPRA A LLEIDA'



La tinent d’alcalde i regidora de Presidència, Jordina Freixanet, ha explicat en què consisteix el segon projecte presentat, que comporta un pressupost de 1,78 milions d'euros, dels quals se sol·licita una subvenció del 80%. Aquest va en consonància amb el Pla Estratègic de Turisme de Lleida 2022-2025 que preveu desenvolupar un model turístic 4D, basat en l’increment de la despesa turística, la seva diversificació, la descongestió, i el 4S: segur, saludable, singular i sostenible.

Els primers sis mesos de l’any 2022, Lleida ha rebut 103.000 visitants i s’han realitzat a la ciutat 173.000 pernoctacions amb un augment del 12% del temps d’estada a Lleida. Així, el projecte “Compra a Lleida” vol optimitzar aquest flux de visitants i participar en l’objectiu d’arribar als 275.000 visitants l’any.



Dins els àmbits d'actuació del pla, es preveu un nou canal de comunicació en forma de Chatbot que permeti connectar qualsevol persona visitant amb l’oferta comercial. També es preveu la incorporació de sistemes de Business Intelligence (BI), que permetin incrementar el coneixement del perfil comercial de les persones que visiten la ciutat per poder dissenyar activitats i estratègies que generin major impacte econòmic. I també la implantació d’una plataforma de comunicació online i ontime a partir d’una APP mòbil que connectaria els serveis de l'Ajuntament amb la ciutadania, el teixit associatiu i el comerç.

'LLEIDA, CIUTAT D'HORTA, CIUTAT DE MERCATS'



L’alcalde accidental i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha detallat el primer projecte, que neix a l’àrea de mercats de la Regidoria de Consum, Comerç, Mercats i Participació. Està pressupostat en 1,87 milions d'euros, dels quals se sol·licita una subvenció del 80%.

La ciutadania de Lleida ha redescobert l’Horta, després d’un període marcat per la pandèmia. Així, es preten reforçar la divulgació d'aquests productes i la gastronomia saludable a la ciutat. Postius ha explicat que el document contempla 8 actuacions. Cinc d'aquestes accions estan dins del projecte per a la millora del mercat central. Són per al sistema de control intel·ligent, per a l’accessibilitat als docks, la gestió de residus, l’edificació d’un magatzem i l’eficiència energètica.