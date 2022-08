Alcaldessa de Lleida, Sandra Castro / @EP

El II Pla d'Igualtat de Gènere Intern de l'Ajuntament de Lleida preveu un permís de vuit hores mensuals que no caldrà recuperar per a casos de dismenorrea, dolor uterí al moment de la menstruació, ha informat aquest dilluns el consistori en un comunicat.

És una de les novetats del pla d'igualtat, que ha presentat l'alcaldessa accidental de Lleida, Sandra Castro, que es va aprovar a la darrera sessió del ple municipal. El consistori ha ressaltat que aquest permís "a diferència d'altres institucions, no caldrà recuperar-lo".

MÉS INFORMACIÓ Controlat un incendi a Lladurs que ha cremat 1.500 metres quadrats

La presentació coincideix amb l'inici aquest dilluns del termini de presentació de sol·licituds per concórrer a la convocatòria de 20 nous agents de la Guàrdia Urbana, on s'ha fet una reserva de set places per a dones, el 30% del total, com estableix el pla . Castro ha destacat que un dels objectius de l'Ajuntament és feminitzar la Guàrdia Urbana, per a això les convocatòries de selecció de personal incorporaran aquesta reserva.

L'Ajuntament designarà una persona referent en matèria de drets laborals per a dones que pateixen violència de gènere fora de l'àmbit laboral, i la seva funció serà informar, assessorar i acompanyar dones de la plantilla que puguin ser víctimes de violència masclista, garantint-ne la intimitat i confidencialitat.