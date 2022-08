Cotxes i agents de la guardia urbana/ @EP Arxiu

L’alcaldessa accidental de Lleida, Sandra Castro, ha presentat les novetats del II Pla d’Igualtat de Gènere Intern de l’Ajuntament de Lleida que es va aprovar en la darrera sessió del Ple Municipal.



La presentació coincideix amb l’inici, del termini de presentació de sol·licituds per concórrer en la convocatòria de vint nous d’agents de la Guàrdia Urbana, on s’ha fet una reserva de set llocs per a dones, el trenta per cent de les places tal com estableix el nou Pla. El termini per poder participar en aquesta oposició lliure acaba el 5 de setembre, inclòs.



Sandra Castro ha destacat que un dels objectius del Govern de la Paeria i del mateix Pla Intern d’Igualtat és feminitzar la Guàrdia Urbana, per la qual cosa les convocatòries de selecció de personal incorporaran aquesta reserva del 30% per a dones.



Així mateix, altres mesures que preveu implantar el Pla és un permís de 8 hores al mes per causa de dismenorrea, “unes hores que, a diferència d’altres institucions, no caldrà recuperar”, ha assenyalat l’edil.



A més, la Paeria designarà una persona referent en matèria de drets laborals per a dones que pateixen violència de gènere fora de l’àmbit laboral. Les principals funcions d’aquesta figura seran les d’informar, assessorar i acompanyar les dones de la plantilla que puguin ser víctimes de violència masclista, tot garantint-ne la intimitat i la confidencialitat.



MESURES FETES DESPRÉS DE UNA DIAGNOSI



El II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, s’ha elaborat a partir de les dades de Recursos Humans i d’una enquesta interna que ha permès fer una anàlisi quantitativa i qualitativa, i una diagnosi amb punts a millorar que es treballarà per resoldre en els quatre anys de vigència del document.



Algunes de les conclusions del Pla assenyala que la Paeria és una administració paritària amb majoria de dones, que representen el 58% del personal. Hi ha, també, majoria femenina en els grups professionals que requereixen major qualificació (A1 i A2), per tant, no s’observen dificultats perquè les dones accedeixin i desenvolupin llocs de treball amb responsabilitat i complexitat.



El Pla ha constatat un cert desequilibri per raó de sexe en la temporalitat i la parcialitat en l’ocupació a l’Ajuntament de Lleida. Les dones són el 73% del personal que treballa a temps parcial. El fet que la temporalitat afecti principalment les dones ve donat, en gran part, pels convenis de formació, els contractes de substitució i el reforç puntual de serveis que s’utilitzen molt en subàrees feminitzades com educació i infància i benestar social.



D’acord amb el Pla d’Igualtat, la Paeria adopta el compromís d’impulsar la corresponsabilitat i, consegüentment, el dret a un exercici corresponsable de la vida personal, familiar i laboral entre dones i homes. L’any 2020 el 100% de les persones que es van acollir a una reducció de jornada per guarda legal de menors van ser dones; l’any 2021 van ser-ho el 98%.



Pel que fa a l’organització del teletreball, també en aquest cas la majoria de persones que teletreballen són dones (el 94% l’any 2020 i el 75% l’any 2021). Per aquest motiu, es proposa aplicar les recomanacions de l’Organització Internacional del Treball (OIT) en matèria de conciliació i teletreball. Una de les mesures que s’impulsarà és un Protocol de desconnexió digital per al conjunt de la plantilla de l’Ajuntament.



També es posarà fil a l’agulla a l’escletxa digital que, en salari mig, és del 13,56% favorable als homes. En salari medià, aquesta diferència ascendeix al 16,30%. Un factor rellevant que origina aquesta escletxa és la parcialitat i la temporalitat, que afecta especialment les dones.



La segregació horitzontal, és a dir, la divisió de dones i homes per àrees, subàrees i places, és rellevant a la Paeria. S’han detectat 13 places feminitzades i 7 de masculinitzades que, en la seva majoria, es corresponen amb la reproducció dels rols de gènere presents a la societat. Algunes de les places feminitzades realitzen tasques administratives o relacionades amb l’atenció social i la cura d’infants. Les masculinitzades es corresponen amb llocs de treball vinculats a les brigades municipals o la seguretat pública (Guàrdia Urbana).



D’acord amb la diagnosi feta en el Pla, la Paeria aplicarà una comunicació inclusiva i no sexista en les ofertes d’ocupació o en les resolucions dels processos de selecció. Així mateix, es fomentarà la participació dels homes en les accions formatives sobre igualtat on la presència majoritària -el 69%- és de les dones.



La Paeria compta amb Protocol de prevenció, detecció i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de gènere, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual. És un document vigent i que garanteix que qualsevol persona que pugui ser víctima o testimoni d’aquest tipus de conductes, disposa de mecanismes per denunciar i posar fi a aquestes situacions. Com observa el Pla, el protocol s’adaptarà als darrers canvis normatius generals.