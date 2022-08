Jutjats de Lleida

Un home que acumula 77 antecedents policials , la majoria per furts en establiments comercials, ha estat posat en llibertat aquest dimecres pel Jutjat d'Instrucció de Lleida . El subjecte ha estat detingut diverses vegades els últims mesos, segons publica Segre.

L'últim arrest va ser aquest dilluns, quan va ser acusat dels delictes de robatori amb violència i intimidació, dos delictes de furt i un altre de resistència i desobediència a l'autoritat. La policia seguia el rastre del lladre des que el 7 de juliol passat es va presentar una denúncia per un furt en un gimnàs: el detingut va entrar a la recepció i va robar un mòbil del taulell. De la mateixa manera, va robar en una botiga d'electrodomèstics, en un supermercat i en un altre gimnàs, on va acabar empenyent el propietari per poder fugir.

Es tracta d'un inidividu de 35 anys que dedica la vida al furt. Es desplaça per la ciutat, observa els establiments, i quan veu una oportunitat agafarà el botí. Sol entrar als negocis comportant-se com un client per distreure els amos i poder-se emportar els objectes de valor.