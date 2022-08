@José Luis Meneses

Torna el Terra Roia Arts Festival a Vilamur , a l'entorn de la Vall de Siarb i municipi de Soriguera , que arriba amb l'objectiu de fomentar el turisme cultural i dinamitzar aquest entorn rural on es troba, una proposta dinàmica que vol mantenir una relació directa entre artistes i visitants.

En aquesta edició 2022 tindran un lloc rellevant les arts plàstiques, que tindran reservat un pavelló on més de 20 artistes exposaran les seves obres. També tindrà un lloc destacat la fotografia amb artistes com José Luis Meneses, que arriba al festival per dirigir l'exposició ' Fotografia etnogràfica: altres cultures a través de la imatge ', que estarà situada a la sala de plens de l'Ajuntament de Soriguera els dies 12 , 13 i 14 d'agost (horari: 10/14 hi 16/20 h).

Exposició a la sala de plens

En aquesta exposició els assistents podran viatjar pel món i conèixer la diversitat a través de la mirada de Meneses, que ha dedicat part de la seva vida a viatjar i captar amb la seva càmera la varietat cultural que nodreix el planeta.

Podran acompanyar les fotografies amb els relats que José Luis Meneses publica a CatalunyaPress , on explica, amb un estil novel·lesc, com han estat els seus viatges. Un gran subtítol per entendre el context on es van fer les fotografies. De la mateixa manera, poden accedir a aquests relats a través del llibre 'Polvo al Camino', que es pot comprar a través d'Amazon .