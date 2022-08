L’Ajuntament de Lleida desenvoluparà un projecte en els propers 4 anys que permetrà crear senders urbans per travessar la ciutat d’un extrem a l’altre per zones ombrejades i espais verds. Des de la Bordeta fins a Agrònoms i des de la Mitjana fins a Gardeny, s’adequaran itineraris ara discontinus amb solucions basades en la natura, com per exemple, ombrejar la passarel·la del Liceu Escolar. Altres propostes que inclou el projecte tenen a veure amb l’adaptació i la millora de parcs urbans, com el de la Seu Vella, el Turó de Gardeny, La Mitjana i les Basses, per incrementar la cobertura arbòria i generar entorns de biodiversitat a les places, patis escolars i cobertes verdes d’alguns edificis. L’objectiu final és incrementar les àrees verdes urbanes de Lleida; millorar la seva connectivitat, tant entre elles com amb l’Horta i els espais naturals del territori; i també augmentar la biodiversitat dins la ciutat. D'aquesta manera, es millora l’habitabilitat a les ciutats adaptant-se al canvi global.

@Ajuntament de Lleida





La Paeria ha estat una de les 18 ciutats espanyoles, dels 99 projectes presentats, que han aconseguit la subvenció dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència per dur a terme diverses accions vinculades amb la renaturalització i la resiliència de les ciutats. En concret, el projecte “Adaptació al canvi climàtic i millora de la biodiversitat urbana a Lleida” es va presentar a la convocatòria de la Fundació Biodiversidad, del Ministeri de Transició Ecològica i el repte Demogràfic. L’execució completa implica una inversió de 4.193.111,00 € (sense IVA) i l'aportació que farà la Fundació Biodiversidad és del 89,27% del pressupost, és a dir, 3.743.190,19 euros. Les diferents actuacions contemplades al document s’hauran de desenvolupar entre l'1 de juliol de 2022 i el 31 de desembre de 2025.



El projecte presentat per la Paeria segueix l’objectiu de la convocatòria de renaturalitzar l’entorn urbà per crear una infraestructura verda complexa i funcional, amb solucions basades en la natura, que permetin connectar espais verds i blaus, incrementar la biodiversitat, així com impulsar l’adaptació al canvi global i els serveis ecosistèmics del verd urbà. En general., pretén la creació d’una trama verd tridimensional a la ciutat i connectada amb l’entorn periurbà i els espais naturals. El procés s’obre, alhora, a la participació activa de la població, en les fases de disseny, plantació, manteniment i seguiment, per contribuir a una major conscienciació ciutadana i compromesa amb la sostenibilitat.



El document presentat inclou també un projecte pilot de transformació d’un tram dels carrers Riu Ebre i Dr. Fleming, amb un disseny que incorpori grans espais arbrats i naturalitzats, sistemes de drenatge sostenibles per recollir i infiltrar les aigües pluvials i espais d’estada i repòs al carrer.

Objectius específics

O.1 Modelitzar les característiques de la connectivitat verda i la naturalització a ciutats intermèdies mediterrànies.



O.2 Creació de corredors i nodes naturals integrant i connectant zones Xarxa Natura.



O.3 Generació de connectors i noces verds urbans.



O.4 Millora de la biodiversitat urbana.



O.5 Creació d'un model que es pugui replicar de naturalització de les ciutats en ambients mediterranis.



O.6 Dissenyar accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que combinin solucions ecològiques i tecnològiques.



O.7 Implicació de la població en la renaturalització de la ciutat i sensibilització.



O.8 Valoració de les actuacions sobre l'augment de la biodiversitat urbana.

Llistat d'accions



A.1 Elaboració del Pla Natura de Lleida.



A.2 Redacció dels projectes executius.



A.3 Programes de protecció d'ocells i ratapinyades en edificis.



B.1 Connexió de la RN 2000 Mas de Melons, Alfés i Torreribera amb els Basses de Sucs.



B.2 Creació de Parcs Territorials periurbans que siguin nodes de biodiversitat i refugis climàtics per a l'ús públic.



B.3 Projecte pilot de naturalització del carrer Riu Ebre i Doctor Fleming com a model que es pot replicar d'integració natural, millora de la biodiversitat urbana i refugi climàtic a la ciutat.



B.4 Recuperació ambiental i com a refugi climàtic de la Seu Vella de Lleida com a nucli central de la ciutat.



B.5 Creació de Senders Urbanes Arbrades i Ombrejades.



B.6 Generar oasis urbans de microhàbitats per a la conservació de la biodiversitat.



B.7 Mesures per a afavorir espècies autòctones i millora de la biodiversitat urbana.



C.1 Pla de governança i participació.



C.2 Pla de comunicació i sensibilització.



C.3 Pla de mesurament i seguiment d'indicadors.

Context



Els darrers estudis indiquen que a Lleida la temperatura mitjana estival ha augmentat 1,2ºC els darrers 20 anys, i la màxima extrema estival, ho ha fet en 2,1 graus.



D’altra banda, l’any 2020 es va publicar l’informe de l’estat de la natura a Catalunya que, entre d’altres dades, destaca que en les dues darreres dècades, les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons dels quals es tenen dades han perdut el 25% dels seus individus de mitjana. Aquests resultats es corresponen amb les alertes que indiquen que les properes dècades es podrien arribar a perdre de l’ordre d’un milió d’espècies de plantes i animals.



Per aquest motiu, es fa necessari que també les ciutats s’adaptin a aquesta situació i emprenguin accions per evitar l’efecte d’illa de calor generat per les superfícies urbanitzades i pavimentades. En aquesta línia, cal augmentar l’arbrat de gran port i la vegetació dins la ciutat, ja que aporta ombreig i humitat ambiental, al temps que s’han d’anar eliminant grans superfícies pavimentades que s’escalfen molt i no permeten la infiltració d’aigua als freàtics. Al mateix temps, la incorporació de vegetació amb el criteri de “solucions basades en la natura” permet que aquestes zones renaturalitzades esdevinguin hàbitats d’alimentació i refugi per a la biodiversitat urbana.