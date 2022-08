Recreació virtual de part de les andanes de la nova estació d'autobusos de Lleida/@BIM

El 2025 Catalunya comptarà amb la millor i més moderna estació d'autobusos que hagi tingut fins ara. Funcionarà a Lleida, a la plaça Berenguer IV, i el projecte, amb un cost de 40 milions d'euros i la redacció del qual ultima ja l'empresa Meta Engineering, aposta pels avantatges de la metodologia de treball col·laboratiu BIM, cada vegada més present al sector de l'Arquitectura, l'Enginyeria i la Construcció (AECO).

La novetat més destacada és que la terminal, les obres de la qual licitarà a principis de 2023 l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, comptarà amb un control d'accés intel·ligent que d'una banda incorporarà un lector de matrícules que indicarà als conductors d'autobusos, mitjançant una pantalla o la impressió d'un tiquet, a quina andana han d'estacionar. I de l'altra, organitzarà i farà més eficaces les sortides de l'estació fent d'aquesta infraestructura pública un projecte pioner.

LLEIDA COMPTARÀ AMB L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS MÉS MODERNA DE CATALUNYA

A més, en aquesta nova obra que substituirà l'actual estació d'autobusos del carrer Saracíbar que data dels anys 70, es preveu embolicar amb una estructura de vidre els magatzems de l'antiga farinera, La Meta (Docs), declarats Bé Cultural d'Interès local, per fer visible l'edifici de principis del segle XX, incloses les voltes. Aquest serà un dels segells distintius de la nova estació, que sumarà uns 12.000 metres quadrats -9.100 d'andanes i dependències tècniques- i comptarà amb dos passos de vianants semaforitzats a l'interior, per tal de garantir la seguretat a l'accés als andanes.

El projecte planteja l'accés principal a l'estació per la plaça Berenguer IV a través d'un volum singular de vidre que s'enlaira per sobre de l'alçada coberta dels Docs i permetrà la visió des de l'exterior de la façana rehabilitada. L'estació tindrà una entrada i sortida única pels autobusos pel carrer Príncip de Viana i dos per usuaris, un per la plaça Berenguer i un altre pel carrer Comtes d'Urgell.

La moderna estació s'ubicarà a la planta baixa excepte un mirador que es projecta a un nivell superior, i disposarà de taquilles, sala d'espera, consignes, lavabos, carregadors de patinets i màquines de vending.

La nova estació, que serà finançada per la Generalitat amb fons europeus Next Generation EU, s'ubicarà al costat de l'estació de tren, a un quilòmetre del baixador actual, comptarà amb 28 andanes, i 5 places d'estacionament per a autobusos.

UN AMBICIÓS PROJECTE FINANÇAT AMB FONS NEXT GENERATION

Aquest projecte ambiciós es beneficiarà en el procés dels avantatges de la metodologia de treball col·laboratiu Building Information Modeling, que centralitza tota la informació requerida en un únic model digital que garanteix l'eficiència i la qualitat en l'intercanvi entre els agents involucrats i en el resultat final. Amb aquesta, ja seran més de 300 les licitacions que l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya lidera amb incorporació d'aquesta revolucionària metodologia, i en les que proposa com a millora, com en aquest cas, lliurar un model BIM del projecte a manera de es built de l'estació.

En paraules de Borja Sánchez Ortega, Director de Projectes i Director del Màster BIM Manager Internacional de la consultora especialitzada Espai BIM, “Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha participat en el desenvolupament del sistema de classificació GuBIMClass a través del grup de treball GuBIMCat”.

Amb els beneficis de l'última tecnologia del sector AECO, la futura estació d'autobusos de Lleida ostentarà el primer lloc de modernitat i funcionalitat que garanteix més qualitat en un servei que oferirà un total de 45 rutes de tot tipus: interterritorials, estatals i internacionals.