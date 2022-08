Imatge d'un bomber després dels avisos rebuts per la tempesta a Lleida - BOMBERS DE LA GENERALITAT

Els Bombers de la Generalitat han atès 23 avisos relacionats amb la tempesta a Lleida aquest dimecres a la nit, des de les 22 fins a les 5 hores.

En un tuit del cos, han explicat que els avisos han estat "bàsicament per arbres o algun element no estructural" que ha caigut a la via pública.

Així mateix, les mateixes fonts han explicat que cap persona no ha resultat ferida.