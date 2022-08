Llar d'Infants El Niu, a Tàrrega / Ajuntament de Tàrrega

L'Ajuntament de Tàrrega ha posat en marxa un pla estratègic per instal·lar plaques solars en els edificis públics per destinar-los a l'autoconsum. El pressupost municipal d'aquest any preveu destinar a aquesta acció 250.000 euros.

Primerament, s'adquiriran i s'instal·laran les plaques fotovoltaiques a la llar d'infants El Niu, amb un pressupost d'aproximadament 17.345 euros. Aquest projecte, per cert, ja ha estat aprovat i es posarà en marxa en breus.

Seguidament, també s'instal·lara aquest sistema fotovoltaic en el col·legi Àngel Guimerà. El consistori ha adjudicat per 3.932 euros la redacció d'aquest projecte, no només per abastir d'energia el centre escolar, sinó també altres equipaments municipals situats a un radi de mig kilòmetre, com per exemple, la llar d'infants La Pau.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE TÀRREGA

En la resta d'equipaments esportius de la capital de l'Urgell també està previst que s'instal·lin nous sistemes energètics que siguin més sostenibles. D'aquesta forma, es renovarà la instal·lació d'aigua corrent del pavelló d'Esports i, a més, la piscina coberta comptarà amb més eficiència energètica.

Part del finançament d'aquest projecte pot arribar per part de les subvencions dels fons europeus Next Generation.