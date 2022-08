Perro en el Refugio Els Peluts

El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, ha visitat aquest matí les instal·lacions del Refugi dels Peluts, al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, que actualment estan patint una situació de saturació per l’increment d’abandonament d’animals que s’ha produït aquest estiu.

“Aquest any hem tingut unes xifres molt més elevades d’abandonament i això ha posat en una situació de saturació el servei del Refugi dels Peluts, tant el cas de gats com de gossos i s'han hagut de posar mesures extraordinàries per habilitar espais i fer possible l'acollida d'aquests animals”, ha explicat Rutllant.

Actualment, el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia compta amb uns noranta gossos i una cinquantena de gats a les seves instal·lacions. Entre els mesos de gener a juny s’hi ha registrat l’entrada de 115 gossos i 57 gats, mentre que només al entre el juliol i el que portem del mes d’agost han arribat 32 gossos i 52 gats. La xifra d’adopcions ronda les 90 durant aquest 2022 i no són suficients per donar sortida a tots els animals.

"Fem una crida com fem cada any perquè no s'abandonin els animals, però també sobretot a promoure'n l'adopció. Convidem a tothom a que vingui a veure les instal·lacions del Refugi dels Peluts, a conèixer els gats i gossos que tenim aquí i animar a qualsevol persona que pensi que pot donar acollida a un gat o un gos que ens ho faci saber perquè és la millor opció pels animals i una experiència molt gratificant pels adoptants ”, ha afirmat Rutllant.