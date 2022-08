Gerard Palau i Jan Amat - RECOMOTOR

L'empresa Recomotor , especialitzada a recuperar peces de cotxes a través d'una xarxa de desballestament per proporcionar-les a tallers, ha anunciat aquest dimarts que invertirà a Lleida un milió d'euros en el "seu primer macromagatzem a Espanya amb què aspira a donar servei a la major xarxa de desballestament d'Europa ”.

La startup, fundada el 2021 pel lleidatà Jan Amat i el seu soci Gerard Palau, que té una oficina a Lleida, ha assegurat en un comunicat que “aquest macromagatzem, que veurà la llum el 2023, funcionarà amb flux de caixes intel·ligents i tindrà capacitat per a més de mig milió de referències de peces i vendrà a tot el vell continent”.

"Hem decidit continuar creixent a Espanya a causa del gran mercat que ofereixen les peces recuperades abans d'avançar altres països europeus o una altra gamma de producte" , ha afirmat el lleidatà Jan Amat.

Ha explicat que l'opció és, a banda de controlar la demanda actual, començar a controlar l'oferta, "que a futur serà una gran preocupació per la reducció de matriculacions i els problemes logístics que ofereixen les peces importades".

OPTIMITZAR LA LOGÍSTICA



El cofundador ha remarcat que el magatzem podrà començar a estocar peces que fins ara s'enviaven només des de desballestament, cosa que des del seu punt de vista, permetrà "controlar la qualitat de les peces, optimitzar la logística i millorar l'experiència" dels tallers.

"Aspirem a liderar aquesta nova revolució amb enfocament internacional que consistirà a aprofitar totes les dades que van deixant els usuaris del sector (sobretot tallers) per preveure tota la demanda", ha afegit.

Amat ha apuntat que la prevista prohibició de la venda de cotxes de combustió el 2035 "provocarà un increment gradual en la demanda de peces de reparació del 30% per any , sent el 2040 quan aquestes transaccions superin en nombre les vendes noves d'aquest tipus de vehicles".