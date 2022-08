Regidor de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall / @EP



L' Ajuntament de Lleida tancarà aquest dijous el dispositiu d'acollida a les persones temporeres, que ha estat en funcionament des de l'1 de juny al pavelló 3 de Fira de Lleida, al barri de Cappont, que ha acollit un total de 598 persones --592 homes i 6 dones--, un 17% menys que l'any passat.

La regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall , ha destacat aquest dimecres el bon funcionament de la campanya, que s'ha tancat sense incidències remarcables, encara que ha estat molt marcada per la mala collita d'aquest estiu, ha informat l'Ajuntament a un comunicat.

"Com a Ajuntament, hem estat preparats per donar la cobertura necessària amb les 122 places que hem ofert per a pernoctacions i amb tots els dispositius annexos que ja teníem l'any passat i que hem reforçat", ha assenyalat Sall.

L'Ajuntament ha remarcat que per a mitjans de la propera campanya està previst "disposar del nou Equipament Comunitari de Múltiples Usos , que substituirà el pavelló 3 per a l'allotjament de les persones temporeres a l'estiu".

Per part seva, el regidor d'Habitatge, Jaume Rutllant , ha destacat que "l'Empresa Municipal d'Urbanisme va posar a disposició per als temporers i temporeres amb contracte de treball uns 100 llits en una quinzena de pisos que han utilitzat 95 persones, similar a la de l'any passat”.

Segons les seves dades, hi ha 50 persones vivint en aquests pisos que els deixaran durant el setembre, coincidint amb la finalització dels contractes de la campanya.

El regidor de l'Horta, David Melé, ha destacat la coordinació del dispositiu de la campanya en un any atípic amb una caiguda de la producció de més del 50% en què des del seu punt de vista “els serveis han estat dimensionats igualment com a un any normal".

Segons el consistori, l'afluència durant la campanya ha estat constant fins que els darrers quinze dies l'arribada de persones ha anat disminuint considerablement.

DIFICULTAT DE TROBAR TREBALL



"Passats uns dies, moltes persones han pogut comprovar per si mateixos la dificultat de trobar feina i marxen a altres ciutats, encara que alguns també han trobat feina en altres sectors", ha assenyalat l'Ajuntament.

A partir del dia 5 de setembre l'Ajuntament obrirà el servei de dutxa i consigna a les piscines de Cappont en horari de 15.00 a 17.00 hores, que estarà operatiu de dilluns a divendres fins al 28 de setembre.