Talla de fusta de la Verge Maria amb el Nen adquirida per la Generalitat / Govern

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona (Lleida) presentarà aquest dissabte, coincidint amb la festa major de la ciutat, el dipòsit de la talla de fusta policromada de la Verge amb el Nen, datada entre els segles XII-XIII , adquirida per la Conselleria de Cultura per a la col·lecció nacional.



La peça, procedent de la col·lecció d'art de Liliana Godia , va ser adquirida per la Generalitat de Catalunya al juliol per un import de 100.000 euros, ha informat aquest divendres la Conselleria de Cultura, en un comunicat.

La Verge Maria amb el Nen ja va ser a Solsona el 2016 durant l'exposició 'Sub Tuum Praesidium. La imatge de la Verge Maria al Bisbat de Solsona'.



La Verge amb el Nen, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional el 2014, és una escultura de fusta de molt bona qualitat i es troba en molt bon estat de conservació, amb restes de policromia abundants i una alçada de més un metre.



Segons la Conselleria de Cultura "els estudis més antics dataven la imatge al segle XIII, però ara se situa al voltant de 1200 o fins i tot a la segona meitat del segle XII".

FALTEN REFERENTS DOCUMENTALS



La manca de referents documentals, la descontextualització i les transformacions que han patit algunes d'aquestes obres dificulta la datació correcta de la imatgeria romànica i del primer gòtic.



La talla que es presenta ha estat considerada com una obra realitzada arran de prendre com a model la talla de la Mare de Déu del Claustre de Santa Maria de Solsona.



En aquest sentit, la Conselleria precisa que les dues imatges presenten molts detalls en comú i cita "el pentinat de trenes, els plecs dels teixits, la corona, la postura de l'Infant i fins i tot les mides són molt similars".



Cultura assenyala que l'execució de la talla "és molt bona i mostra detalls d'enorme interès, com el rostre de la Verge, la part més delicada i de més qualitat" i afegeix que és una peça diferent de la resta del conjunt, tallada a part que encaixa amb la resta del cap i el conjunt”.