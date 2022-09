Floració de presseguers i fruiters a Lleida @ep

El Consell Executiu d'aquest dimarts ha autoritzat destinar un milió d'euros a instal·lar una planta solar aïllada, amb una potència de 527,5 kWp, a l'estació de bombament del regadiu del Segrià sud , ubicada a Seròs (Lleida).

La comunitat de regants del Segrià sud inclou els municipis d'Almatret, Llardecans, Maials, Serós i Torrebesses, i té una superfície de regadiu de 6.189 hectàrees, amb un consum d'energia elèctrica situat al voltant dels 12,5 GWh anuals.

El Govern ha tingut en compte que la factura elèctrica és "un factor econòmic limitant" per a la viabilitat del regadiu , i que el bombament solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica, sent un recurs renovable.